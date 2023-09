Pelanggan Google Fi Wireless Unlimited Plus Saiki Bisa Ngatur Google One Perk

By

Google Fi nggawe pangowahan babagan cara langganan Google One dikelola kanggo pelanggan rencana Unlimited Plus. Operator saiki bakal ngidini pelanggan langsung ngatur langganan Google One saka kaca akun Fi lan aplikasi seluler. Pengalaman sing luwih terpadu iki bakal diwiwiti tanggal 25 September.

Sadurunge, upgrade apa wae kanggo langganan Google One ditagih kanthi bebas saka layanan nirkabel. Nanging, diwiwiti karo statement tagihan Fi sabanjure sawise 25 September, upgrade apa wae kanggo langganan Google One ngluwihi 100GB sing kalebu bakal ditagih menyang akun Fi.

Wigati dimangerteni manawa pelanggan bisa nampa kabar sing nyasab sing nyatakake langganan Google One wis dibatalake. Nanging, iki mung pesen sistem otomatis sing bisa diabaikan. Langganan Google One bakal diterusake kanthi otomatis liwat Fi tanpa mundhut panyimpenan utawa gangguan.

Pelanggan lan anggota rencana sing ninggalake Google Fi bakal duwe wektu tenggang 7 dina sajrone bisa langganan maneh Google One tanpa mundhut layanan. Sampeyan uga kudu dicathet yen ora ana owah-owahan ing panyimpenan 100GB Google One sing kalebu ing rencana Fi's Unlimited Plus.

Owah-owahan kasebut ngarahake nyedhiyakake pengalaman sing luwih lancar lan terintegrasi kanggo pelanggan Google Fi Wireless Unlimited Plus. Kanthi ngidini dheweke ngatur langganan Google One langsung saka kaca akun Fi, iku nyederhanakake proses tagihan lan njamin akses tanpa gangguan menyang panyimpenan maya.

