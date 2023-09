Embracer Group Njelajah Sade Gearbox Hiburan Sawisé Kemunduran Investasi

Embracer Group, konglomerat game, dilaporake nganggep adol anak perusahaan, Gearbox Entertainment, minangka upaya kanggo pulih sawise ambruk kesepakatan pendanaan utama ing awal taun iki. Nalika Embracer saiki njelajah panuku potensial kanggo Gearbox, kesepakatan ora dijamin.

Embracer Group wis entuk akuisisi kanthi cepet sajrone sawetara taun kepungkur, nglumpukake portofolio properti game lan hiburan sing akeh. Iki kalebu akuisisi Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (pangembang Tomb Raider), lan hak kanggo waralaba kayata The Lord of the Rings lan The Hobbit. Nanging, akuisisi kasebut kanthi biaya dhuwur, sing dadi masalah sing penting nalika kesepakatan investasi $ 2 milyar, sing dilaporake saka klompok investasi Saudi, ambruk ing wulan Juni.

Kanggo pulih saka kemunduran iki, Embracer Group ngumumake rencana kanggo restrukturisasi ing saindenging perusahaan, sing kalebu PHK, langkah-langkah nyuda biaya, lan divestasi segmen tartamtu. Salah sijine divestasi potensial sing dianggep yaiku Gearbox Entertainment.

Gearbox Entertainment dituku dening Embracer Group ing taun 2021 kanthi kesepakatan nganti $ 1.3 milyar. Wiwit akuisisi, Gearbox wis ngrilis rong spin-off saka seri game populer Borderlands, kanthi film Borderlands bakal dirilis ing 2024. Kajaba iku, rilis anyar, Remnant 2, dadi judhul paling laris ing AS sajrone wulan Juli.

Miturut Reuters, Gearbox Entertainment dipasarake utamane kanggo klompok game internasional. Embracer Group ngarep-arep yen kanthi ngedol Gearbox, dheweke bisa nyetabilake keuangan lan fokus ing portofolio properti game lan hiburan sing isih ana.

Sumber: Reuters