First Advantage Nduwe ID Tanpa wates Penyedhiya Teknologi Biometrik

First Advantage, panyedhiya layanan screening lan verifikasi latar mburi lapangan kerja, wis ngumumake akuisisi panyedhiya teknologi biometrik, Infinite ID, kanthi awis $41 yuta. Akuisisi kasebut nduweni tujuan kanggo nggedhekake penawaran jaringan lan verifikasi identitas First Advantage kanggo para pelanggan AS.

ID Tanpa wates, kantor pusat ing Hicksville, New York, minangka perusahaan portofolio perusahaan investasi swasta Enlightenment Capital. Perusahaan kasebut samesthine bakal ngasilake bathi taunan luwih saka $ 10 yuta. Panyedhiya teknologi biometrik nawakake alat identifikasi lan otentikasi kanggo macem-macem sektor, kalebu pertahanan lan intelijen, keamanan nasional, penegak hukum, keamanan tapel wates, tanggap bencana lan manajemen darurat, lan keamanan perusahaan.

CEO First Advantage, Scott Staples, nyatakake yen piranti lunak Infinite ID nglengkapi penawaran RightID lan Layanan Identitas Digital perusahaan sing wis ana. Akuisisi iki katon minangka langkah penting kanggo ngembangake portofolio produk lan bisnis inti First Advantage.

Kanthi akuisisi iki, First Advantage ngarahake nambah kapabilitas nyedhiyakake solusi teknologi biometrik sing canggih kanggo mbantu para pengusaha nyuda risiko lan njaga kepatuhan. Otentikasi biometrik nawakake tingkat keamanan sing dhuwur kanthi nggunakake ciri fisik utawa prilaku sing unik, kayata sidik jari, pangenalan rai, utawa pemindaian iris, kanggo verifikasi identitas individu.

