World Language and Digital Humanities Meet-Up Bali menyang Universitas Arkansas

The World Languages ​​and Digital Humanities Studio ing Universitas Arkansas seneng banget ngumumake bali saka Digital Humanities Meet-Up. Acara kasebut bakal ditindakake ing studio sing ana ing JB Hunt Center tanggal 14 September saka jam 4-5 sore

Nalika mbukak DH Meet-Up, fakultas lan mahasiswa pascasarjana saka Departemen Bahasa, Sastra, lan Budaya Donya bakal nampilake proyek-proyek sing nggabungake budaya donya lan teknologi digital. Para rawuh bisa ngarep-arep ndeleng presentasi babagan macem-macem topik, kayata fotografi 360, tur virtual interaktif situs kuno, pelajaran paleografi layar tutul kanggo sinau basa Prancis Abad Pertengahan, lan panggunaan alat digital sing inovatif ing kelas.

Sawise acara kasebut, bakal ana resepsi sing dianakake ing WLDH Studio, menehi kesempatan kanggo para peserta kanggo jaringan lan luwih ngrembug babagan proyek sing diwenehake.

DH Meet-Up kapindho ing sasi bakal njupuk Panggonan ing September 28th saka 11 am kanggo 12 pm Meet-up iki bakal fitur fakultas lan mahasiswa lulusan saka departemen WLLC sing bakal nuduhake plans sing kanggo proyèk mangsa nggabungke budaya donya lan teknologi digital. Iki kalebu proposal kanggo pendanaan, kursus potensial, lan unit sinau. Nedha awan bakal diwenehake dening studio sawise acara iki.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

Kanggo tetep nganyari babagan acara sing dianakake dening Departemen WLLC lan World Languages ​​and Digital Humanities Studio, tindakake WLLC ing Instagram, Facebook, lan Twitter.

– Universitas Arkansas World Language, Literatures & Cultures

