The Orchard nyewa Manajer Akun Digital kanggo DSP UK

The Orchard, perusahaan distribusi musik terkemuka, ngupaya Manajer Akun Digital kanggo ngatur hubungan utama karo panyedhiya layanan digital (DSP) Inggris kayata Apple, Amazon, lan VEVO. Peran kasebut kalebu kerja sama karo manajemen label lan tim pemasaran kanggo nggawe kampanye konten sing menarik kanggo seniman lan label, uga ngatur hubungan saben dina karo pengecer digital.

Tanggung jawab kalebu pitching kanggo penempatan dhaptar lagu lan kampanye pemasaran kolaboratif, uga njaga hubungan karo pengecer digital kanthi nekani rapat, acara, lan pertunjukan. Kajaba iku, Manajer Akun Digital bakal menehi prioritas lan nganalisa jadwal rilis kanggo nyukupi kabutuhan label lan seniman, lan komunikasi analisis lan asil bali menyang para pemangku kepentingan.

Kandidat sing cocog kudu duwe pengalaman industri musik luwih saka rong taun, kawruh sing kuat babagan platform ritel digital sing unggul, lan pangerten sing apik babagan strategi penjualan. Pengalaman komunikasi karo akun ritel utawa platform pemasaran digital luwih disenengi, bebarengan karo katrampilan komunikasi sing apik, pemahaman sing jero babagan lanskap media sosial, lan kemampuan analitis sing kuwat. Familiarity karo Excel, PowerPoint, lan Word uga dibutuhake.

Orchard nawakake kesempatan kanggo menehi kontribusi kanggo lelungan kreatif ing panggung global, kanthi lingkungan kerja sing modern, maneka warna, lan inovatif. Dheweke uga nyedhiyakake investasi kanggo sinau lan pangembangan, uga macem-macem keuntungan kayata tutup medis pribadi, skema pensiun sing murah, jaminan urip, lan perlindungan penghasilan.

Tentang The Orchard:

The Orchard minangka perusahaan distribusi musik, video, lan film perintis, lan Jaringan Multi Channel peringkat paling dhuwur sing beroperasi sacara global. Pendekatan holistik kanggo dodolan lan pemasaran, digabungake karo teknologi lan operasi sing unggul ing industri, nggedhekake jangkauan lan revenue ing toko digital, fisik, lan seluler. Didegaké ing 1997, The Orchard nguatake bisnis lan pangripta ing industri hiburan.

