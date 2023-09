Massive Monster Ngumumake Pop-Up Game Arcade ing Melbourne International Games Week 2023

Massive Monster, pangembang konco Cult of the Lamb, wis ngumumake rencana kanggo arcade game khusus sing bakal kasedhiya sajrone Melbourne International Games Week (MIGW) ing 2023. Pameran iki bakal nampilake pilihan game indie lokal sing dipilih saka Melbourne, ngidini pamiarso kanggo muter demo playable saka macem-macem studio kondhang.

Arcade game pop-up bakal mbukak kanggo umum wiwit 3 Oktober nganti 8 Oktober 2023, ing 256 Brunswick St, Fitzroy, Melbourne. Pameran kasebut bakal ana ing njaba Melbourne CBD lan bakal menehi kesempatan kanggo para penggemar game kanggo ngalami game indie sing paling anyar sing bakal teka.

Sawetara game sing dikonfirmasi sing bakal ditampilake kalebu Boomerang Fu, Cult of the Lamb, Gubbins, The Drifter, lan The Dungeon Experience, kanthi kemungkinan tambahan liyane sing bakal teka ing pertunjukan kasebut. Sesi umum bakal dianakake ing wektu tartamtu, kanthi sesi Selasa nganti Jumuah wiwit jam 12 nganti jam 5, lan sesi Setu nganti Minggu wiwit jam 11 nganti 6.

Katrangan acara ngajak para peserta kanggo njelajah pilihan game indie sing dipilih, nawakake demo perdana lan barang dagangan eksklusif. Iki minangka kesempatan kanggo para pemain game lan pangripta supaya bisa nyambung lan entuk wawasan babagan proses pangembangan ing mburi judhul anyar sing nyenengake iki. Apa pamiarso menyang PAX utawa mung arep miwiti akhir minggu PAX awal, arcade game pop-up minangka pengalaman sing kudu dideleng.

Saliyane pameran game, Massive Monster uga bakal dadi tuan rumah toko hadiah sing bakal nampilake barang dagangan lan kode game eksklusif. Kajaba iku, studio iki ngatur macem-macem acara jaringan kanggo profesional industri, nyedhiyakake akeh kesempatan kanggo nyambungake karo individu sing padha.

Nalika pesta peluncuran MIGW 2023 wis adol, Massive Monster wis njadwalake sawetara acara liyane sajrone minggu, kalebu acara jaringan gratis kanggo wanita lan individu sing beda-beda jender tanggal 3 Oktober 2023.

Melbourne International Games Week 2023 disetel kanggo njupuk Panggonan saka September 30th nganti 8 Oktober, nawakake macem-macem industri-fokus lan acara umum. Perayaan minggu sing nyenengake iki bakal menehi akeh kesempatan kanggo para rawuh kanggo nyambungake karo wong anyar lan ngrayakake jagad video game lokal lan internasional.

