Smartphone paling apik ing ngisor Rs 50,000 ing India

Yen sampeyan duwe anggaran 50,000 rupee kanggo smartphone, sampeyan duwe akeh pilihan kanggo milih. Kanggo mbantu sampeyan nggawe pilihan sing tepat, kita wis milih 5 smartphone paling dhuwur sing saiki kasedhiya ing kisaran rega iki, nimbang fitur, kinerja, lan gaya.

1. Google Pixel 7: Google Pixel 7 kasedhiya mung ing 50,000 rupee ing Flipkart, lan rega bisa malah luwih murah karo kertu kredit tartamtu. Nerangake karo prosesor Tensor G2 paling anyar Google, 8 GB RAM, lan panyimpenan internal 128 GB. Telpon duwe layar OLED Full HD + 6.3 inci kanthi tingkat refresh 90 Hz lan padhange puncak 1400 nits. Nduwe sistem kamera sing dirating dhuwur, kalebu kamera utama 50MP kanthi OIS lan kamera ultra-sudhut 12MP. Pixel 7 nganggo Android 13 paling anyar kanthi basa desain Material You.

2. OnePlus 11R 5G: OnePlus 11R 5G nawakake nilai sing apik kanggo dhuwit nalika nyilih sawetara fitur saka sedulur sing luwih premium, OnePlus 11 5G. Nduweni tampilan Fluid AMOLED sudhut mlengkung 6.74 inci, chip Snapdragon 8+ Gen 1, lan opsi nganti 16 GB RAM lan panyimpenan 256 GB. Telpon duwe kamera utama 50MP kanthi OIS, kamera ultrawide 8MP, lan kamera makro 2MP. Uga duwe kamera selfie 16MP lan baterei 5000 mAh sing tahan suwe.

3. Nothing Phone (2): Penawaran paling anyar saka merek Nothing, Nothing Phone (2), minangka upgrade sing signifikan saka model sadurunge. Fitur mburi transparan kanthi lampu LED, nyedhiyakake estetika lan fungsionalitas. Telpon nawakake kinerja sing kuat lan opsi pangaturan dhewe.

Iki mung sawetara opsi sing kasedhiya ing rega kurang saka 50,000 rupee. Gumantung saka preferensi lan syarat sampeyan, sampeyan bisa nemokake luwih akeh smartphone kanthi fitur, kinerja, lan gaya dhuwur ing anggaran iki.

