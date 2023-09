Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp - Deleng ing NHL Preseason

By

Liga Hoki Nasional (NHL) lan NHL Network wis ngumumake kemitraan karo Los Angeles Kings kanggo musim kaping papat saka dokumen preseason kabeh-akses, Behind The Glass. Seri telung bagean iki, diprodhuksi dening NHL Network sing ana hubungane karo NHL Productions, bakal menehi tampilan ing mburi layar babagan intensitas, drama, lan kompetisi preseason NHL liwat lensa saka Piala Stanley Cup Champion Kings kaping pindho.

Musim mbesuk Behind The Glass bakal nampilake perjalanan para Raja menyang Hemisfer Kidul nalika main nglawan Arizona Coyotes ing Melbourne, Australia kanggo 2023 NHL Global Series. Iki bakal dadi game NHL pisanan sing dimainake ing Australia, nambah kasenengan ing seri kasebut. Pemain bakal mic'd munggah lan ditampilake adoh saka rink, nawakake penggemar konten unparalleled nalika padha saingan kanggo papan ing daptar tugas lan nyiapake kanggo pambuka musim biasa.

Sawise rong berths Playoff Piala Stanley consecutive, Kings wis wungu pangarepan kanggo organisasi. Behind The Glass bakal fokus ing wakil presiden lan manajer umum tim, Rob Blake, lan pelatih kepala Todd McLellan, nalika mimpin tim kasebut ing kamp latihan lan mbentuk visi kanggo pesaing Piala Stanley perennial. Seri kasebut uga bakal nggawe profil pemain utama kayata pusat anyar Pierre-Luc Dubois, bintang sing lagi munggah Adrian Kempe lan Kevin Fiala, lan pemain inti veteran Anze Kopitar lan Drew Doughty. Presiden Tim Luc Robitaille bakal menehi wawasan unik babagan apa tegese dadi Raja.

Behind The Glass pisanan ditayangke ing 2018, nawakake para penggemar tampilan preseason NHL sing durung ana sadurunge ing mripate New Jersey Devils. Wiwit iku, seri kasebut nampilake Philadelphia Flyers lan Predator Nashville. Edisi taun iki bakal ngunggahake taruhan karo perjalanan internasional menyang Melbourne, Australia.

Penggemar bisa ngarep-arep ndeleng konten lan klip bonus eksklusif saka saben episode Behind The Glass sing dituduhake ing platform media digital lan sosial nggunakake hashtag #BehindTheGlass. Kajaba iku, saben episode bakal kasedhiya ing platform YouTube NHL, menehi kesempatan luwih akeh para penggemar kanggo melu seri kasebut.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp janji bakal nggawa para penggemar nyedhaki game kasebut lan menehi perspektif sing unik lan durung nate katon sadurunge ing tim lan pramusim. Kanthi akses unprecedented, docuseries iki mesthi kanggo excite pembuangan lagi antisipasi mangsa NHL mbesuk.

