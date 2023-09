Tanggal Rilis Digital Barbie disetel kanggo 12 September

Warner Bros nembe ngumumake yen film Barbie sing paling diantisipasi bakal kasedhiya kanggo tuku utawa rental digital ing 12 September. Kabar iki minangka relief kanggo para penggemar sing wis ngenteni rilis digital, utamane ngelingi tren jendela teater sing luwih cendhek lan kasedhiyan film ing platform streaming sakcepete sawise rilis teater kasebut.

Saliyane rilis digital, film kasebut uga bakal ditampilake ing bioskop IMAX wiwit tanggal 22 September. Rilis iki bakal kalebu adegan pasca-kredit anyar, nambah kasenengan kanggo para penggemar Barbie.

Warner Bros wis ngumumake manawa rilis digital bakal teka kanthi materi bonus luwih saka 30 menit. Iki kalebu fitur kayata "Welcome to Barbie Land," "Becoming Barbie," "Playing Dress-Up," "Musical Make Believe," "All-Star Barbie Party," lan "Iku Donya Aneh." Penggemar bisa ngarep-arep seneng akeh konten Barbie ekstra bebarengan karo film kasebut.

Nanging, saiki ora ana informasi babagan kapan film kasebut bakal kasedhiya kanggo streaming ing Max. Warner Bros.

Pengumuman tanggal rilis digital wis ngasilake kasenengan ing antarane para penggemar Barbie, sing wis ngenteni kesempatan kanggo ndeleng film kasebut. Apa penggemar milih tuku kanthi digital utawa ngenteni rilis ing Max isih kudu dideleng. Ing sawetoro wektu, antisipasi terus dibangun kanggo release saka Barbie lan kabeh isi tambahan bakal nggawa kanggo pembuangan.

sumber:

– Warner Bros. email konfirmasi kanggo Decider.