Bankjoy kanggo Demo Platform Perbankan Digital karo Klien Neobank ing FinovateFall 2023

Bankjoy, panyedhiya perbankan digital terkemuka, wis dipilih kanggo nampilake platform perbankan digital karo klien neobank anyar ing FinovateFall 2023. Tur kasebut bakal nyorot kepiye layanan perbankan digital Bankjoy nguatake neobanks kanggo menehi nilai luwih kanggo para pelanggan.

Bankjoy nawakake teknologi perbankan modern, kalebu perbankan seluler lan online, menyang bank regional, neobank, lan serikat kredit. Platform kasebut ngidini bank-bank digital lan neobanks kanggo target pasar tartamtu lan demografi pelanggan nalika njaga sistem inti sing ana.

Ing FinovateFall, Bankjoy bakal nduduhake pengalaman pangguna sing mulus, desain sing apik banget, fitur digital canggih, lan kemampuan integrasi karo macem-macem platform inti lan pihak katelu. Iki ndadekake pilihan sing cocog kanggo neobanks sing pengin nambah pengalaman perbankan digital kanggo para pelanggan ritel lan komersial.

Greg Palmer, VP of Strategy at Finovate, nyatakake, "We are pleased with Bankjoy onstage in Finovate again this year, this time with a neobank as their co-presenter. Kita ngarep-arep ndeleng demo sing nyenengake saka rong organisasi sing maju.

Miturut laporan, pasar neobanking global regane $ 66 milyar ing taun 2022 lan samesthine bakal tuwuh kanthi tingkat pertumbuhan taunan gabungan (CAGR) meh 55% wiwit taun 2023 nganti 2030. Amarga neobanks terus entuk daya tarik, mula penting kanggo dheweke. duwe teknologi sing tepat kanggo nyedhiyakake pengalaman pangguna sing sugih fitur sing nyukupi kabutuhan finansial para pelanggan target.

CEO lan Pendhiri Bankjoy, Michael Duncan, nyatakake semangat babagan partisipasi ing Finovate lan nampilake platform perbankan digital sing intuisi. Platform Bankjoy kalebu perbankan seluler lan online, e-statement, bukaan akun online, asale silihan online, lan AI percakapan, ing antarane fitur liyane. Perusahaan terus-terusan nambahake fitur, fungsi, lan integrasi anyar menyang penawaran produk digital.

