Carane Rekrut Minthara Tanpa Mateni ing Gapura Baldur 3

By

Salah sawijining NPC populer ing Baldur's Gate 3 yaiku Minthara, Dark Elf sing wis janji setya marang Absolute. Akeh pemain sing kepengin banget ngrekrut dheweke minangka kanca sing romantis, nanging supaya bisa ditindakake, dheweke kudu ngrampungake pencarian sing nyebabake akeh pembunuhan. Nanging, siji pemain sing pinter nemokake cara kanggo merekrut Minthara tanpa mateni nyawa.

Biasane, supaya Minthara gabung karo sampeyan, sampeyan kudu ngrampungake pencarian sing diwenehake kanggo mateni kabeh wong ing Emerald Grove. Iki bakal melu ketemu gory karo Tieflings lan Druids, karo bantuan saka pasukan goblin Minthara kang. Nanging, pangguna Reddit Wulfrinnan wis nuduhake cara kanggo merekrut Minthara "tanpa salah."

Miturut cara Wulfrinnan, sampeyan kudu ngomong dhisik karo bocah-bocah Tiefling saka geng Mol babagan nyolong brahala Druid. Banjur, nyolong brahala nggunakake siluman kanggo nyegah ritual saka njupuk Panggonan. Iki bakal micu perang antarane Tieflings lan Druids, kang sampeyan kudu salah siji mbukak utawa nyolong metu. Sakwise, laporan lokasi grove kanggo Minthara, lan nalika sampeyan loro bali, sampeyan bakal nemokake kabeh pembela mati. Iki bakal ngidini sampeyan ngrekrut Minthara mengko ing game kasebut tanpa kudu mateni sapa wae.

Senajan cara iki bisa katon resik ing lumahing, iku penting kanggo Wigati sing isih melu manipulasi lan ngapusi. Iku kaya pilihan moral sing ambigu ing RPG liyane kaya Star Wars: Knights of the Old Republic. Nanging, yen sampeyan luwih seneng main minangka karakter sing nyoba njaga tangane resik, cara iki bisa dadi dodge sing migunani ing Baldur's Gate 3.

Yen sampeyan nggoleki luwih akeh pandhuan lan cara kanggo Baldur's Gate 3, priksa pandhuan kita menyang Trial Self-Same.

Sumber: Ora ana (adhedhasar artikel sumber)