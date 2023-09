Program Valkyrie LMH disetel kanggo bali karo Aston lan Heart of Racing Partnership

By

Sawise luwih saka telung taun ditahan, program Valkyrie LMH disetel kanggo diaktifake maneh liwat kemitraan antarane Aston Martin lan Heart of Racing tim AS. Aston Martin lan Heart of Racing dilaporake nutup kesepakatan kanggo nggawa mobil Valkyrie LMH menyang trek ing taun 2021.

Aston Martin lagi rembugan karo supplier lan ngumpulake tim kanggo ngawasi program, kalebu mantan direktur teknik Williams F1 Adam Carter. Nalika Aston Martin durung ngonfirmasi kebangkitan Valkyrie LMH, perusahaan kasebut nandheske DNA balap mobil olahraga lan komitmen kanggo ngevaluasi pilihan ing lanskap motorsport sing berkembang.

Kepala tim Heart of Racing, Ian James, nyatakake kepinginan tim kasebut kanggo munggah menyang kelas paling dhuwur ing balap mobil olahraga internasional nanging nyatakake yen durung ana persetujuan utawa ditandatangani. Heart of Racing wis nambah menyang World Endurance Championship (WEC) karo Aston Martin taun iki.

Mobil balap Valkyrie samesthine bakal bersaing ing WEC lan International Motor Sports Association (IMSA). Mobil kasebut bakal didhukung dening mesin V6.5 12 liter sing dikembangake bebarengan karo Cosworth, padha karo mesin sing digunakake ing Valkyrie versi jalanan.

Program Valkyrie ditahan nalika mobil LMDh berbasis LMP2 digabung menyang divisi Hypercar saka WEC. Nanging, Aston Martin wis mutusaké kanggo revive program ing ngisor iki pitunjuk saka Lawrence Stroll, pemilik saka Aston Martin, bab bali tingkat dhuwur kanggo Le Mans.

Partisipasi pungkasan Aston Martin ing kelas ndhuwur ing Le Mans karo AMR-One mbukak-top LMP1 2011. program Valkyrie kapisah saka operasi Aston Martin Racing sing dikembangaké Lola basis DBR1/2 P1 coupe.

