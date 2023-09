Kerjasama Jepang lan ASEAN ing Transformasi Digital

By

Ing jaman digital saiki, jagad ngalami peningkatan tekno-nasionalisme, proteksionisme, lan fragmentasi teknologi. Kanthi tantangan kasebut, kerjasama antarane Jepang lan Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ing bidang transformasi digital bisa dadi instrumental kanggo netepake aturan multilateral babagan pemerintahan digital.

Maria Monica Wihardja, fellow visiting ing ISEAS-Yusof Ishak Institute ing Singapura, pracaya sing collaboration iki duweni potensi kanggo ngawula minangka linchpin kanggo èfèktif ngatasi masalah kasebut. Wihardja, sing dadi panampa Beasiswa Nikkei Asia 2023 kanggo peneliti lan ekonom janji saka ASEAN, China, lan India, negesake pentinge nggawe aturan multilateral kanggo njamin pendekatan sing koheren lan inklusif kanggo pamrentah digital.

Transformasi digital nyakup owah-owahan penting sing ditindakake dening adopsi lan integrasi teknologi digital menyang macem-macem aspek masyarakat lan ekonomi. Iki kalebu kemajuan ing wilayah kayata analytics data, intelijen buatan, komputasi awan, lan Internet of Things. Kemajuan teknologi kasebut nduweni potensi kanggo nyurung pertumbuhan ekonomi, ningkatake produktivitas, lan ningkatake kualitas urip.

Nanging, mundhake tekno-nasionalisme lan proteksionisme nyebabake tantangan sing signifikan kanggo ekonomi digital global. Negara-negara saya tambah prioritas kepentingan nasional lan ngetrapake kabijakan sing ngalangi aliran data lan teknologi global. Fragmentasi teknologi iki ora mung ngancam inovasi nanging uga ngrusak upaya kanggo ngatasi masalah global, kayata owah-owahan iklim lan kesehatan masyarakat.

Kanthi ngembangake kerjasama antarane Jepang lan ASEAN, wilayah sing dikenal kanthi lanskap digital sing dinamis lan ekonomi digital sing berkembang, aturan multilateral babagan pamrentah digital bisa dikembangake. Kolaborasi iki ora mung bakal ningkatake pendekatan sing mbukak lan inklusif kanggo transformasi digital, nanging uga mbantu nyepetake jurang antarane kerangka peraturan nasional sing beda.

Kesimpulane, kemitraan antarane Jepang lan ASEAN ing bidang transformasi digital nduweni potensi kanggo netepake aturan multilateral babagan tata kelola digital. Kolaborasi iki penting banget kanggo ngatasi tantangan sing ditimbulake dening teknologi-nasionalisme, proteksionisme, lan fragmentasi teknologi. Kanthi makarya bebarengan, Jepang lan ASEAN bisa njamin pendekatan sing koheren lan inklusif kanggo pamrentah digital, nyurung pertumbuhan ekonomi lan ngatasi masalah global.

Definisi:

– Techno-nationalism: Prioritas kapentingan nasional ing pangembangan lan kontrol teknologi berkembang.

- Proteksiisme: Nemtokake alangan lan kabijakan perdagangan kanggo nglindhungi industri domestik saka kompetisi manca.

sumber:

– Maria Monica Wihardja, visiting fellow at the ISEAS-Yusof Ishak Institute in Singapore. [sumber: ISEAS-Yusof Ishak Institute]

- Beasiswa Nikkei Asia kanggo peneliti lan ekonom sing janji saka ASEAN, China, lan India. [Sumber: Nikkei Asia]