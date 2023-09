Apple Shares Plummet minangka China Plans kanggo Expand iPhone Larangan

Apple Inc. nyumurupi sahame mudhun meh 3% ing dina Kamis, nyebabake mundhut regane pasar meh $200 milyar sajrone rong dina. Iki amarga China arep nglarang panggunaan iPhone menyang agensi sing didhukung pemerintah lan perusahaan negara. Perusahaan basis Cupertino ngalami penurunan 6.4% ing saham, nandhani kemerosotan rong dina paling awon ing sasi. Apple minangka komponèn utama ing indeks ekuitas AS sing mimpin, nyumbang kanggo kemerosotan pasar sing luwih amba sing dipengaruhi dening macem-macem masalah ing China.

China, ekonomi paling gedhe nomer loro ing donya, wis ngadhepi krisis sing terus-terusan ing pasar real estate, sing nyebabake permintaan kanggo komoditas lan elektronik konsumen. Apple gumantung banget marang China minangka pasar manca paling gedhe lan basis produksi global. Kajaba iku, paningkatan asil Perbendaharaan AS lan keprihatinan babagan inflasi uga nyebabake saham Apple. Nalika obligasi adol, ana kuwatir yen Federal Reserve kudu njupuk langkah sing luwih kuat kanggo nglawan inflasi, sing bisa nyebabake daya tahan ekonomi AS.

Reaksi pasar kanggo warta iki pancen signifikan, kanthi para investor ngedol macem-macem aset kayata chip, teknologi mega-cap, lan saham China sing kadhaptar ing AS. Indeks 100 Nasdaq, sing didominasi saham teknologi, wis mudhun kira-kira 1%. Kajaba iku, Indeks Semikonduktor Philadelphia, sing kalebu sawetara pemasok Apple, ngalami penurunan 2.5% ing Kamis.

Analis Bank of America Corp, Wamsi Mohan, nemokake wektu larangan potensial sing menarik, utamane ngelingi peluncuran smartphone sing nduweni kemampuan 5G paling dhuwur saka Huawei Technologies Co. Pangembangan iki nuduhake manawa Beijing nggawe kemajuan kanggo ngubengi upaya AS kanggo ngemot pertumbuhane. Yen larangan kasebut ditindakake, bisa uga mengaruhi perusahaan teknologi AS liyane sing ngandelake penjualan lan produksi ing China.

Senadyan tantangan kasebut, sawetara analis, kaya Wedbush Securities 'Daniel Ives, percaya yen pengaruh "larangan iPhone wis overblown." Ives ujar manawa larangan kasebut bakal mengaruhi kurang saka 500,000 iPhone saka kira-kira 45 yuta sing bakal didol ing China ing taun ngarep. Dheweke nuduhake manawa Apple isih entuk keuntungan sing signifikan ing pasar smartphone Cina.

Sumber: Bloomberg