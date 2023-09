Apple Menang Bandhing ing Tantangan Paten Nglawan Corephotonics

By

Ing perkembangan anyar, Apple Inc. wis kasil nguripake maneh tantangan kanggo paten kamera ponsel sing dianakake dening Corephotonics Ltd. Paten kasebut ngidini pangguna njupuk potret kanthi subyek sing cetha ing latar mburi sing burem. Pengadilan Banding AS kanggo Sirkuit Federal mutusake dina Senin yen Dewan Percobaan lan Banding Paten (PTAB) ora adil nolak serangan Apple ing Corephotonics kanthi ngandelake kesalahan tipografi sing ora ana pihak sing dipercaya.

Kaputusan Federal Circuit adhedhasar kegagalan PTAB cukup nerangake pentinge kesalahan tipografi ing keputusane. Kesalahan iki, bebarengan karo kesalahan independen liyane sing diidentifikasi dening PTAB, mengaruhi keputusan awal dewan kanggo nolak tantangan Apple.

Kamenangan Apple ing banding saiki ngidini perusahaan nerusake perang legal nglawan Corephotonics babagan validitas paten kasebut. Iki minangka kamenangan sing signifikan kanggo Apple, amarga asil sing apik bisa mbebasake perusahaan kasebut saka mbayar biaya lisensi menyang Corephotonics utawa ngadhepi akibat hukum liyane sing ana gandhengane karo paten kasebut.

Panggunaan mode potret, kanthi subyek sing cetha lan latar mburi burem, wis dadi populer ing fotografi smartphone. Teknologi ing mburi fitur iki kalebu kombinasi hardware lan piranti lunak sing ngidini pangguna entuk foto sing katon profesional kanthi gampang. Apple, sing dikenal kanthi inovasi ing teknologi smartphone, wis dadi pimpinan tren iki kanthi mode Potret, sing ditampa kanthi positif dening pangguna.

Perkembangan paling anyar ing perang legal Apple karo Corephotonics nyorot kompetisi sing kuat lan pentinge properti intelektual ing industri smartphone. Loro-lorone perusahaan saingan kanggo dominasi ing pasar sing kompetitif iki lan gelem mbela hak properti intelektual kanggo ngamanake jabatane.

Iku tetep kanggo ndeleng carane regejegan legal iki bakal mbukak ing sasi teka. Nanging, banding sukses Apple nandhani langkah maju sing signifikan ing upaya kanggo nantang validitas paten Corephotonics. Asil saka kasus iki bisa duwe implikasi sing adoh kanggo masa depan teknologi kamera smartphone.

Definisi:

- Dewan Percobaan lan Banding Paten (PTAB): Panel hakim administratif ing Kantor Paten lan Merek Dagang Amerika Serikat sing tanggung jawab kanggo mriksa lan mutusake tantangan kanggo validitas paten.

– Kesalahan tipografis: Kesalahan sing ditindakake nalika ngetik utawa nyetak dokumen, asring kalebu huruf, tembung, utawa tanda baca sing salah.

sumber:

– Artikel sumber: [Sisipake Jeneng Sumber lan URL]

- Definisi Dewan Uji Coba lan Banding Paten: [Sisipake Jeneng Sumber lan URL]

- Definisi kesalahan tipografi: [Sisipake Jeneng Sumber lan URL]