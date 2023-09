Tata Play Binge Partners karo Apple TV + ing India

Agregator saluran India, Tata Play Binge, ngumumake kolaborasi karo Apple TV + kanggo nggawa seri populer lan film asli menyang pasar India. Kemitraan iki menehi tandha pisanan saka Apple TV + ing India.

Liwat kolaborasi iki, pamirsa India bakal entuk akses menyang macem-macem seri kayata "Ted Lasso," "Shrinking," "Silo," "Hijack," "Foundation," "Tehran," "Servant," "Platonic," "Severance," "The Morning Show," "Bad Sisters," "Slow Horses," lan "Prehistoric Planet." Kajaba iku, Apple Original Films kalebu "CODA" lan "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse," "Ghosted," lan "The Beanie Bubble" sing mentas diluncurake uga bakal kasedhiya ing platform kasebut.

Kanggo ngrayakake peluncuran kasebut, kampanye iklan sing nampilake superstar Bollywood Saif Ali Khan lan Katrina Kaif wis diwiwiti. Kolaborasi iki samesthine bakal luwih nggedhekake jangkauan Apple TV + ing pasar India lan menehi pamirsa India kanthi macem-macem konten.

Saliyane seri lan film sing wis kasedhiya ing Apple TV +, platform kasebut uga bakal ngeculake film asli anyar ing India. Sawetara rilis sing bakal teka kalebu Martin Scorsese "Pembunuh Bulan Kembang" sing dibintangi Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, lan Lily Gladstone, thriller spy "Argylle" karo Henry Cavill, Sam Rockwell, lan Bryce Dallas Howard, Ridley Scott "Napoleon" dibintangi. Joaquin Phoenix, lan Joseph Kosinski sing ora duwe judhul Formula Siji fitur balapan karo Brad Pitt.

Kolaborasi antarane Tata Play Binge lan Apple TV + disetel kanggo nemtokake maneh lanskap streaming ing India, nawakake pilihan konten sing luwih akeh kanggo pamirsa ing negara kasebut.

Nippon TV Ngumumake Format Anyar ing Pasar Hak MIPCOM

Nippon TV, asal Jepang saka format populer kaya "Shark Tank," disetel kanggo ngluncurake papat properti anyar ing pasar hak MIPCOM sing bakal teka ing Prancis. Properti kasebut kalebu format skrip sing diarani "Guru Paling Agung," ing ngendi guru sekolah bali ing wektu kanggo nemokake misteri sing nyurung dheweke saka payon.

Loro format unscripted uga bakal diumumake, kalebu "Tersangka ing Set," kombinasi drama angkara skrip lan perang investigasi unscripted, lan "5 Friends, 5 Favours !," Gameshow adhedhasar studio ngendi kanca-kanca saingan kanggo menang kanggo selebriti sing. kanca.

Kajaba iku, Nippon TV bakal ngenalake judhul anime sing diarani "The Apothecary Diaries," yaiku adaptasi saka seri misteri periode populer sing adol luwih saka 24 yuta kopi.

Nishiyama Mikiko, Wakil Presiden Eksekutif Bisnis Global ing Nippon TV, nyatakake komitmen perusahaan kanggo nguatake kemampuan produksi lan distribusi. Nippon TV nduweni tujuan kanggo ngasilake program asli lan njelajah adaptasi seri ing pasar internasional liwat kemitraan lan versi pilot sing diprodhuksi lan disiarkan ing Jepang.

Format anyar saka Nippon TV iki janji bakal nggawa konten sing unik lan menarik kanggo pamirsa ing Jepang lan ing saindenging jagad.

Black Mandala Nduweni Hak Penjualan Donya kanggo "Apa Sing Ngisor"

Black Mandala, spesialis film genre sing adhedhasar ing Selandia Baru, wis entuk hak dodolan donya kanggo film thriller medeni "What Lurks Beneath." Diarahake dening Jamie Bailey, film kasebut fokus ing awak kapal selam angkatan laut ing ambang konflik nuklir lan Perang Donya III. Nalika wong wadon telanjang misterius katon, ketegangan mundhak amarga dheweke curiga dheweke bisa dadi penyusup Rusia. Nanging, dheweke langsung nemokake yen dheweke luwih mbebayani.

Para pemain "What Lurks Beneath" kalebu Simon Phillips, Ryan Giesen, Michael Swatton, Nick Biskupek, lan wong anyar Dela Reilley. Film iki tayang perdana ing donya ing Buffalo Dreams Fantastic Film Festival ing negara bagian New York.

Diprodhuksi dening Mem Ferda saka FilmCore lan eksekutif sing diprodhuksi dening Ken Bressers saka Dystopian Films kanthi asosiasi karo Bailey's Into Frame Films, "What Lurks Beneath" nawakake pengalaman sinematik sing nyenengake lan kuat kanggo para penggemar film genre.

Alan Carr dadi tuan rumah Acara Kuis BBC "Picture Slam"

Hakim "RuPaul's Drag Race UK" lan "Interior Design Masters Presenter" Alan Carr njupuk peran dadi host kanggo acara kuis BBC "Picture Slam." Ing saben babak, telung tim sing dumadi saka rong kontestan diwenehi papan sing kebak gambar saka subyek sing beda-beda. Tim kasebut kudu ngidhentifikasi gambar kanthi bener marang jam. Mbusak papan lengkap kanthi jawaban sing bener ngasilake bonus awis kanggo tim.

Tim finalis bakal duwe kesempatan kanggo menang hadiah £10,000 ($12,500) yen bisa menehi jeneng kabeh gambar kanthi bener. "Picture Slam" nawakake format pertunjukan kuis sing nyenengake lan cepet kanggo para pamirsa kanggo nyoba kawruh lan saingan kanggo entuk hadiah awis.

