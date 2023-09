Situs web Apple Store Offline Sadurunge Diluncurake iPhone 15

Situs web Apple Store sementara offline nalika Selasa esuk, mung sawetara jam sadurunge peluncuran iPhone 15 sing diantisipasi banget. Kaca kebangkrutan kasebut nampilake pesen sing nyatakake yen situs web kasebut lagi ngalami nganyari lan ngajak pengunjung supaya mriksa maneh. Logo Apple animasi biru lan abu-abu, uga digandhengake karo acara peluncuran iPhone 15, ditampilake bebarengan karo link sing bisa digunakake menyang livestream.

CEO Apple Tim Cook disetel kanggo mbukak versi paling anyar saka produk unggulan perusahaan ing 1 pm ET saka Apple Park Steve Jobs Theater. Ora jelas manawa kacilakan situs web kasebut minangka akibat saka minat sing akeh banget ing iPhone 15 utawa yen Apple nggawe pangowahan ing pasar online.

IPhone 15 samesthine bakal dirilis ing 22 September, kanthi telung model kasedhiya ing rega sing beda. Versi standar bakal diwiwiti kanthi $ 799, dene pilihan Pro Max bakal regane $ 1,099. Salah sawijining owah-owahan penting ing iPhone 15 yaiku adopsi port pangisi daya standar USB-C, kaya sing diwenehake dening Uni Eropa. Pamindhahan iki nandhani budhal saka port pangisi daya Lightning Apple.

Gosip babagan iPhone 15 kalebu introduksi "Tombol Tindakan," sing bakal nyedhiyakake akses cepet menyang macem-macem fungsi lan setelan tanpa mbukak kunci piranti utawa navigasi liwat aplikasi. Nalika rincian langka, para ahli percaya tombol iki bisa mbedakake iPhone 15 Pro saka model sadurunge.

Apple biasane ngenalake produk anyar ing musim gugur, lan iPhone 14 dirilis ing September taun kepungkur. Saham perusahaan, sing bubar ngrambah rekor kapitalisasi pasar $3 triliun, ngalami penurunan tipis nalika dagang esuk dina Selasa.

Sumber: The New York Post, MacRumors, The Associated Press