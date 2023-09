Kripik Apple Diprodhuksi ing AS, nanging Kemasan Isih Rampung ing Taiwan

By

Miturut Informasi, Kripik Apple, sing diprodhuksi dening Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), bakal digawe ing pabrik anyar ing Phoenix, Arizona, kaya sing diumumake dening CEO Apple Tim Cook. Nanging, Kripik kasebut kudu dikirim maneh menyang Taiwan kanggo perakitan amarga pabrik ing Arizona ora duwe fasilitas sing dibutuhake kanggo kemasan chip sing luwih maju.

Packaging minangka tahap pungkasan saka fabrikasi chip, ing ngendi komponen dipasang ing njero omah kanggo nambah kacepetan lan efisiensi daya. Nalika chip kanggo iPad lan Mac bisa dikemas ing njaba Taiwan, chip iPhone kudu dirakit ing negara kasebut. Cara kemasan iki wis digunakake dening Apple wiwit 2016.

Saliyane Apple, TSMC uga duwe klien liyane kaya NVIDIA, AMD, lan Tesla, sing model chip, kalebu H100 NVIDIA, uga kudu dikirim maneh menyang Taiwan kanggo kemasan. Kemasan canggih sing digunakake ing iPhone dilaporake bakal digunakake Google kanggo telpon Pixel sing bakal teka.

Pamrentah AS, liwat Undhang-undhang CHIPS, wis nyisihake pendanaan sing akeh kanggo menehi insentif manufaktur chip ing AS lan nyuda katergantungan marang pemasok luar negeri. Pamindhahan iki nduweni tujuan kanggo ningkatake industri semikonduktor AS ing tengah-tengah ketegangan karo China babagan Taiwan.

Nalika pamrentah wis netepake program Manufaktur Kemasan Lanjut Nasional kanggo nggawa kemasan chip menyang AS, entuk dana sing luwih sithik dibandhingake karo manufaktur chip. Institut Printed Circuits nyatakake yen iki nuduhake kekurangan prioritas kanggo kemasan. TSMC ora duwe rencana kanggo mbangun fasilitas pengemasan ing AS amarga biaya sing dhuwur lan kemungkinan bakal menehi cara kemasan ing Taiwan.

