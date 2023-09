Aplikasi iPhone Gratis lan Mbayar Top ing AS

Ing artikel iki, kita bakal njelajah aplikasi iPhone gratis lan mbayar ndhuwur ing AS. Aplikasi iki nawakake macem-macem fitur lan ngebaki kapentingan lan kabutuhan sing beda.

Antarane aplikasi iPhone gratis paling dhuwur ing AS, salah sawijining aplikasi sing misuwur yaiku Temu: Shop Like a Billionaire. Temu ngidini pangguna tuku barang mewah lan ngalami gaya urip miliarder. Aplikasi populer liyane yaiku YouTube TV, sing nawakake macem-macem konten streaming sing bisa dinikmati pangguna. TikTok, sing dikenal amarga video cendhak sing viral, uga nggawe dhaptar kasebut.

Ing tangan liyane, app iPhone mbayar ndhuwur ing AS kalebu Minecraft, game Highly populer sing ngidini pemain kanggo nggawe donya dhewe. Geometry Dash minangka aplikasi mbayar liyane sing nggabungake musik lan game adhedhasar skill. Papan game sing kondhang, MONOPOLI, uga nduweni versi digital sing kasedhiya kanggo pangguna iPhone.

Aplikasi mbayar liyane sing nggawe dhaptar kalebu Heads Up!, game pesta sing nyenengake, lan Plague Inc., game simulasi strategis ing ngendi pemain nggawe lan ngembangake patogen kanggo nginfèksi lan ngilangke manungsa.

Aplikasi kasebut nawakake macem-macem pilihan hiburan, saka game nganti pengalaman gaya urip. Apa sampeyan nggoleki pengalaman blanja sing mewah utawa game sing nyenengake, ana pilihan sing kasedhiya ing App Store.

sumber:

– Temu: Shop Like a Billionaire, Temu

- YouTube TV, Google LLC

- TikTok, TikTok Ltd

– Minecraft, Mojang

- Geometri Dash, RobTop Games AB

– MONOPOLI, Marmalade Game Studio

- Heads Up!, Warner Bros.

- Wewelak Inc., Ndemic Creations

Cathetan: URL wis dibusak saka sumber.