Dao dening Dorsett AMTD Singapore Nampa Loro Penghargaan Industri

AMTD Digital Inc., platform solusi digital komprehensif sing adhedhasar ing Prancis, seneng ngumumake yen anak perusahaan, Dao dening Dorsett AMTD Singapore, wis diajeni karo rong penghargaan industri utama. Hotel apartemen layanan, ing ngendi AMTD Digital nduweni 51% kepemilikan, wis nampa penghargaan "Asia's Leading New Serviced Apartments 2023" saka World Travel Awards lan "Best Interior Design Award 2023" saka AltoVita Singapore.

World Travel Awards minangka program sing bergengsi ing industri perjalanan lan pariwisata, lan menang penghargaan iki minangka simbol keunggulan sing diakoni ing saindenging jagad. AltoVita, ing sisih liya, minangka operator platform akomodasi perusahaan online sing dikenal kanggo piranti lunak perusahaan sing nyedhiyakake akses menyang jaringan pilihan omah sing akeh ing saindenging jagad.

Pangenalan kasebut minangka bukti kapercayan lan dhukungan sing ditampa dening Dao dening Dorsett AMTD Singapore saka para pelanggan, tamu, lan mitra. Minangka bagéan saka AMTD Group, kang uga duwe L'Officiel Inc. SAS, perusahaan media fashion global, AMTD Digital darmabakti kanggo ngirim Hospitality ngédap lan pengalaman VIP.

AMTD Digital Inc. minangka platform solusi digital lengkap sing beroperasi ing macem-macem sektor, kalebu layanan solusi digital, media digital, layanan konten lan pemasaran, investasi digital, lan layanan perhotelan lan VIP. Iki minangka inti saka ekosistem SpiderNet AMTD, nggabungake lan nguatake macem-macem bisnis digital ing ekosistem kasebut.

AMTD Assets Group, anak perusahaan saka AMTD Digital, fokus ing pasar real estate, khusus ing konsep perhotelan lan gaya urip global. Perusahaan nggunakake pendekatan customer-centric, nawakake layanan anggota VIP ing hotel apik gayane lan apartemen layanan, rental property, pangan lan wedang, lan layanan anggota klub ing kutha-kutha utama donya.

Pungkasan, penghargaan anyar Dao by Dorsett AMTD Singapore ngesahake komitmen kanggo menehi layanan lan pengalaman sing luar biasa kanggo para pelanggan. Minangka bagéan saka ekosistem AMTD Digital Inc., perusahaan terus ngupayakake keunggulan ing perhotelan lan solusi digital.

