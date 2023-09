Jurnal-Konstitusi Atlanta nampani Imani Dennis lan Abbey Edmonson menyang Tim Digital

By

Atlanta Journal-Constitution (AJC) bungah ngumumake tambahan Imani Dennis lan Abbey Edmonson menyang tim digital. Minangka spesialis konten media sosial, Dennis lan Edmonson bakal tanggung jawab kanggo program platform sosial ruangan berita, kalebu Facebook, Twitter, lan Instagram. Dheweke bakal kolaborasi kanggo nampilake jurnalisme paling dhuwur ing AJC lan nggawe konten digital sing menarik.

Imani Dennis wis dadi kontributor terkenal kanggo AJC minangka freelancer lan saiki bakal melu tim full-time. Sadurunge gabung karo koran kasebut, dheweke kerja minangka intern digital musim gugur ing taun 2020, entuk pengalaman ing manajemen media sosial, nyunting homepage situs web, lan nggawe buletin. Dennis uga nduwe peran penting kanggo nutupi Pemilu Presiden 2020 sing bersejarah. Dedikasi lan karya sing apik banget diakoni kanthi penghargaan kayata papan kaping 2 kanggo Fitur Hiburan Paling Apik ing Penghargaan Penghargaan Koran GSPA 2020.

Abbey Edmonson, kanthi gelar Master of Fine Arts ing nulis saka Savannah College of Art and Design, nggawa bakat kreatif dheweke menyang tim media sosial AJC. Dheweke sadurunge kerja minangka asisten editor kanggo Majalah Undangan lan dadi direktur kreatif kanggo Atlanta Legacy Trail. kapentingan Edmonson ngluwihi nulis; dheweke uga nglampahi wektu luang kanggo ilustrasi kartun lan potret.

Jurnal-Konstitusi Atlanta minangka organisasi warta sing misuwur ing Tenggara sing fokus ing masalah lokal, nyakup pamrentah negara lan lokal, ekonomi, hiburan, lan olahraga. Tim wartawan sing darmabakti ngupayakake kanggo mbukak bebener, nglindhungi hak publik kanggo ngerti, lan tanggung jawab pimpinan komunitas babagan tumindake. Kanthi sejarah sing sugih wiwit ngadegake Konstitusi Atlanta ing taun 1868 lan Jurnal Atlanta ing taun 1883, AJC wis dadi sumber jurnalisme sing dipercaya lan jero.

