Cahya Lor Menerangi Langit Wengi Irlandia

The Northern Lights, salah siji saka tampilan alam paling mesmerizing ing donya, ora mung winates ing Iceland utawa Alaska. Nyatane, lampu sing narik ati iki bisa dideleng ing macem-macem lokasi ing Irlandia. Nalika awan kadhangkala bisa ngalang-alangi tampilan, ing wayah bengi sing cerah kanthi aktivitas solar sing cocok, Lampu Lor bisa diamati saka pesisir lor, bagéan saka pesisir Antrim, Co Mayo, Ashbourne ing Co Meath, lan malah wilayah Dublin sajrone tampilan sing kuwat.

Kanggo sing kepengin weruh fenomena langit iki, equinox sing bakal teka ing tanggal 23 September bisa menehi kesempatan sing luwih apik tinimbang biasane. Iki amarga kahanan ing medan magnet bumi lan kemiringan planet ing wektu tartamtu iki. Owah-owahan ing medan magnet bumi bisa mengaruhi visibilitas Cahya Lor, lan sajrone equinox, kahanan kasebut luwih cocog kanggo ndeleng pertunjukan cahya alami iki.

Nanging, penting kanggo dicathet yen ora ana jaminan kanggo nyekseni Cahya Lor. Iku kedadeyan alam sing gumantung ing sawetara faktor, kalebu aktivitas solar lan kondisi cuaca. Langit sing mendhung bisa ngalangi visibilitas, mula luwih becik mriksa ramalan cuaca lan milih lokasi sing adoh saka polusi cahya kanggo kesempatan sing paling apik kanggo ndeleng Lampu Lor.

Cahya Lor, kanthi ilmiah dikenal kanthi jeneng aurora borealis, minangka tampilan cahya warna-warni ing langit sing disebabake dening interaksi antarane partikel surya lan medan magnet bumi. Lampu-lampu kasebut bisa katon ijo, lan kadhangkala jambon, biru, utawa ungu, nggawe tontonan sing nggumunake kanggo wong-wong sing cukup beruntung kanggo nyekseni.

Dadi, yen sampeyan ana ing Irlandia lan pengin nemu keajaiban Lampu Lor, priksa wengi sing cerah ing sekitar equinox lan pindhah menyang lokasi kanthi polusi cahya sing minimal. Sanadyan ora ana jaminan, kamungkinan kanggo nyekseni fenomena alam sing nggumunake iki mesthi worth usaha.

Definisi:

- Cahya Lor: Uga dikenal minangka aurora borealis, Cahya Lor minangka tampilan cahya alami sing dumadi ing wilayah kutub amarga interaksi antara partikel surya lan medan magnet bumi.

– Equinox: Equinox yaiku wektu ing taun nalika srengenge ngliwati khatulistiwa langit, sing nyebabake dawa awan lan wengi sing padha kanggo umume lokasi ing Bumi.

Sumber: Lisa Salmon, PA (Ora ana URL sing diwenehake)