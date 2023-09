Nalika Bawana Kapisan Alam Semesta Kawangun?

Ing panaliten anyar kanthi judhul "When were the First Exocontinents?", Jane Greaves, profesor astronomi ing Universitas Cardiff, nylidiki pambentukan bawana ing alam semesta. Bawana ora stasioner; padha "ngambang" ing ndhuwur mantel bumi amarga panas saka inti planet. Gerakan bawana sing terus-terusan iki nyebabake fenomena kayata tektonik lempeng.

Greaves ngarahake kanggo ngerti kapan benua pisanan kawangun lan carane informasi iki bisa bantuan ing panelusuran donya bisa dienggoni. Kanthi mriksa anané lempeng tektonik ing planèt watu, dhèwèké nyoba nglacak kemungkinan benua. Kalor duwé peran wigati ing prosès iki, amarga planèt-planèt kanthi inti sing cukup dipanasaké luwih cenderung duwé tektonik lempeng sing aktif.

Adhedhasar panaliten babagan lintang lan pambentukan planet, Greaves nemtokake manawa tektonik lempeng bumi diwiwiti kira-kira 3 milyar taun kepungkur, yaiku udakara 9.5 milyar taun sawise jagad raya. Dheweke uga nemokake yen bawana pisanan muncul ing lintang cakram tipis, sing relatif luwih enom lan nduweni metallicity sing luwih dhuwur, kira-kira 2 milyar taun sadurunge bawana bumi. Ing kontras, lintang cakram kandel, sing luwih tuwa lan miskin logam, nuduhake anane bawana watara 4 nganti 5 milyar taun luwih awal tinimbang Bumi.

Sing nggumunake, Greaves nemokake manawa benua dibentuk kanthi tingkat sing luwih alon ing planet liya dibandhingake karo Bumi. Anane jumlah panas sing optimal perlu kanggo miwiti pembentukan benua. Mula, Greaves nyaranake manawa lintang-lintang kanthi metalisitas luwih murah tinimbang Srengenge bisa nyebabake panemuan exoplanet sing bisa dienggoni karo bawana.

Panaliten iki mbukak dalan anyar kanggo para astronom kanggo njelajah lan nambah pangerten babagan pembentukan bawana ing jagad raya. Kanthi nyinaoni sistem planet lan kahanan sing dibutuhake kanggo pambentukan benua, para ilmuwan bisa nggoleki jagad sing bisa dienggoni ngluwihi jagad kita.

