Riset Nyedhiyakake Nalika Exocontinents Pisanan Bisa Kawangun

Profesor astronomi Jane Greaves saka Universitas Cardiff wis nganakake riset kanggo nemtokake kapan eksocontinent pisanan, utawa bawana ing planet liya, bisa uga dibentuk. Panaliten kasebut kanthi irah-irahan "When were the First Exocontinents?" lan diterbitake ing Cathetan Riset saka American Astronomical Society, tujuane kanggo nambah panelusuran kanggo donya bisa dienggoni dening ngenali lokasi ngendi planèt rocky karo piring tektonik luwih kamungkinan kanggo ketemu.

Nalika piring tektonik bisa uga ora penting kanggo miwiti urip, nanging nduweni peran sing penting kanggo njaga kestabilan planet sajrone wektu. Lempeng tektonik mbantu ngatur suhu planet lan ngeculake panas saka inti, sing penting kanggo njaga magnetosfer protèktif lan tetep ana ing zona sing bisa dienggoni.

Greaves fokus ing korélasi antara produksi panas inti planet lan anané piring tektonik. Panas ing inti planet diasilake dening unsur radioaktif kayata uranium, thorium, lan kalium. Unsur iki kawangun ing tabrakan lintang neutron lan bledosan supernova.

Kanggo nemtokake lintang endi sing luwih cenderung duwe planet kanthi tektonik lempeng lan bawana, Greaves nganalisa data babagan kelimpahan lintang saka unsur sing beda lan digabungake karo umur bintang. Dheweke nggolongake lintang dadi rong klompok: lintang disk tipis, sing luwih enom lan nduweni metallicity luwih dhuwur, lan bintang hard disk, sing luwih tuwa lan nduweni metallicity luwih murah.

Panliten kasebut nemokake manawa tampilan bawana ing Bumi kira-kira nggambarake nilai median dibandhingake karo planet liyane. Pembentukan kontinental ing Bumi diwiwiti kira-kira 3 milyar taun kepungkur, dene lintang-lintang tipis ing sampel kasebut nuduhake tampilan pisanan bawana 2 milyar taun sadurunge Bumi, lan bintang-bintang piringan tebal nuduhake bawana katon luwih awal, kira-kira 4 nganti 5 milyar taun sadurunge Bumi. .

Panaliten kasebut uga nuduhake hubungan antara anané bawana lan rasio wesi-kanggo-hidrogen (Fe/H) ing lintang. Planet kanthi rasio Fe / H sing luwih murah luwih cenderung duwe bawana sing luwih awal.

Greaves nyaranake manawa lintang-lintang kanthi metallicity sub-solar bisa dadi target sing njanjeni kanggo nggoleki exoplanet sing bisa dienggoni karo bawana. Planet-planet iki bisa uga wis ngembangake wangun urip sing luwih maju tinimbang Bumi.

Panliten kasebut nyimpulake yen nemokake exoplanet sing berbatu kanthi bawana sing umure dawa banget njanjeni. Penyelidikan luwih lanjut babagan kelimpahan isotop kaya torium lan kalium, sing nyumbang kanggo pemanasan radiogenik, bisa mbukak luwih akeh sistem ing ngendi urip ing tanah bisa uga wis ana sadurunge urip ing Bumi.

Sakabèhé, riset iki nggedhekake pangerten kita babagan pembentukan lan habitat planet ngluwihi tata surya kita, nyedhiyakake wawasan sing penting kanggo eksplorasi planet ing mangsa ngarep.