Munggah lan Mudhun saka Malvinoxhosan Bioregion ing Afrika Kidul

Panaliten anyar kanthi irah-irahan "The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole," diterbitake ing Earth-Science Reviews, nylidiki kepunahan kewan segara nalika jaman Awal- Periode Devonian Tengah. Periode iki ditondoi kanthi iklim sing luwih anget lan permukaan laut sing luwih dhuwur, kanthi dharatan gedhe sing diarani Gondwana sing ana ing cedhak Kutub Kidul.

Peneliti, dipimpin dening Dr Cameron Penn-Clarke, diklumpukake lan nganalisa jumlah pinunjul saka data fosil kanggo mangerteni asal-usul lan ilang saka Malvinoxhosan biota, klompok kewan segara sing berkembang ing banyu adhem lan kalebu macem-macem jinis kerang. Liwat teknik analisis data sing luwih maju, dheweke ngidhentifikasi lapisan sing beda ing watu kuna, saben nuduhake penurunan jumlah spesies kewan segara saka wektu.

Panliten kasebut nuduhake yen penurunan biota Malvinoxhosan ana hubungane karo owah-owahan ing permukaan laut lan iklim. Nalika iklim dadi panas, kewan segara Malvinoxhosan banyu adhem khusus ilang lan diganti spesies sing luwih umum sing diadaptasi menyang banyu sing luwih anget. Owah-owahan tingkat segara ngganggu alangan segara alami, saéngga banyu sing luwih anget saka wilayah sing cedhak karo khatulistiwa bisa mili lan ndadékaké kolonisasi spesies banyu sing luwih anget.

Kepunahan biota Malvinoxhosan nyebabake ambruk ekosistem kutub, sing ora nate pulih keanekaragaman hayati. Panliten kasebut nuduhake manawa efek gabungan saka owah-owahan ing permukaan laut lan suhu minangka faktor utama kedadeyan kepunahan iki. Isih durung mesthi manawa kedadeyan kepunahan iki ana hubungane karo liyane sajrone periode Devonian Awal-Tengah, amarga inferensi umur kurang.

Panaliten kasebut uga nyoroti kerentanan lingkungan kutub lan ekosistem kanggo owah-owahan ing tingkat lan suhu segara. Ngerteni kedadeyan kepunahan sing kepungkur bisa menehi wawasan sing penting babagan krisis keanekaragaman hayati saiki sing kita diadhepi ing jaman saiki.

sumber:

– Ulasan Bumi-Ilmu (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595