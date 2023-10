Dampak Hidrogen Netral ing Uwal Foton Lyman-Alpha ing Galaksi Reionisasi-Epoch

By

Para astronom isih ora yakin babagan proses lan wektu reionisasi, yaiku nalika hidrogen ing alam semesta dadi terionisasi maneh sawise ana minangka atom netral watara 200 yuta taun. Reionisasi didorong dening foton Lyman-continuum (LyC), sing nduweni energi kanggo ngetokake elektron saka atom hidrogen. Pitakonan, saka ngendi asale foton LyC iki? Akèh astronom percaya yèn galaksi wiwitan duwé peran kanggo ngionisasi ulang alam semesta.

Sajrone periode reionisasi, ana galaksi sing mancarake radiasi Lyman-Alpha (Lyα), sing dibebasake nalika atom hidrogen transisi saka kahanan bungah pisanan menyang kahanan lemah. Nanging, ora kabeh foton Lyα bisa uwal saka galaksi kasebut. Yen foton Lyα nyebar menyang pinggir galaksi, bisa lolos lan dideteksi. Yen ora ana foton Lyα sing bisa lolos, iki nuduhake yen foton LyC uga ora bisa lolos, lan galaksi kasebut ora nyumbang kanggo reionisasi.

Anane hidrogen netral (HI) ing galaksi-galaksi kasebut bisa ngalangi uwal saka foton Lyα lan, mula, foton LyC. Kanggo nyelidiki iki, panaliten ditindakake ing sampel galaksi sing diamati ing pungkasan reionisasi, nggunakake emisi Lyα lan [CII] (emisi saka karbon sing wis nyerep energi sing tepat kanggo siji elektron sing bisa lolos) kanggo ngukur pergeseran abang.

Emisi abang Lyα lan [CII] ing saben galaksi dibandhingake. Para panaliti nemokake manawa offset kecepatan antarane rong jinis emisi, sing dikenal minangka offset kecepatan Lyα, ana hubungane positif karo massa gas HI ing galaksi saka Epoch of Reionization. Iki nuduhake yen Lyα lolos ing galaksi kasebut dipengaruhi dening isi gas HI sakabèhé, tinimbang wilayah lokal.

Panemuan kasebut nuduhake yen tambah akeh gas HI ndadekake luwih angel kanggo foton Lyα uwal, sing uga ngalangi uwal foton pengion LyC. Iki nuduhake yen sinau isi HI sakabèhé galaksi bisa menehi wawasan babagan proses reionisasi alam semesta.

Pengamatan ing mangsa ngarep dening Teleskop Angkasa James Webb (JWST) samesthine bakal nyedhiyakake data kanthi kualitas sing luwih dhuwur babagan galaksi lawas saka jaman reionisasi, menehi pangerten sing luwih gedhe babagan periode penting iki ing sajarah alam semesta.

Sumber: Lauren Elicker, Universitas Cincinnati