Australia Ngembangake Alat Diagnostik Berbasis CRISPR kanggo Deteksi Virus Monkeypox

By

Peneliti ing Australia wis ngembangake alat diagnostik terobosan, MPXV-CRISPR, kanggo ndeteksi virus monkeypox (MPXV). Alat iki, sing pisanan ing Australia, nggunakake teknologi CRISPR kanggo ndeteksi virus kanthi presisi lan kacepetan sing luar biasa. Panaliten kasebut, upaya kolaborasi sing dipimpin dening Peter Doherty Institute for Infection and Immunity lan Institut Riset Medis Walter lan Eliza Hall, diterbitake ing The Lancet Microbe.

Nalika teknologi CRISPR paling misuwur amarga kapabilitas nyunting genom, saiki wis muncul minangka alat sing kuat kanggo tujuan diagnostik. MPXV-CRISPR dirancang kanggo ngarahake urutan genetik tartamtu sing mung ditemokake ing virus MPXV. Dr. Soo Jen Low saka Universitas Melbourne, salah sawijining panulis pisanan sinau, nerangake manawa alat diagnostik adhedhasar CRISPR tumindak kaya detektif super-presisi, kanthi cepet ngenali materi genetik sing ana gandhengane karo patogen tartamtu.

Alat MPXV-CRISPR diprogram kanggo ngenali virus kanthi "panduan" teknik adhedhasar basis data 523 genom MPXV. Nalika DNA virus ana ing sampel klinis, sistem CRISPR dipandu menyang target lan ngetokake sinyal sing nuduhake anane virus. Tingkat sensitivitas lan presisi metode tes iki bisa dibandhingake karo metode PCR standar emas, nanging kanthi kaluwihan ngasilake asil sajrone sekedhik.

Salah sawijining fitur terobosan saka MPXV-CRISPR yaiku kacepetan sing bisa menehi diagnosis. Diagnosa monkeypox tradisional asring gumantung ing setelan laboratorium terpusat, sing bisa nyebabake telat sawetara dina sadurunge asil tes kasedhiya. Ing kontras, MPXV-CRISPR bisa ndeteksi virus mung 45 menit, ngidini deteksi cepet ing situs.

Tim riset saiki nggarap adaptasi MPXV-CRISPR dadi piranti portabel sing bisa dipasang ing titik perawatan ing saindenging negara. Iki bakal ngaktifake diagnosis sing luwih cepet lan luwih gampang diakses, utamane ing wilayah sing adoh utawa papan kanthi sumber daya sing winates. Tim kasebut ngarahake revolusi manajemen monkeypox, ningkatake asil pasien, lan ningkatake respon kesehatan masyarakat kanggo wabah ing mangsa ngarep.

Kolaborasi riset kasebut melu Institut Peter Doherty, Institut Riset Medis Walter lan Eliza Hall, Pusat Kesehatan Seksual Melbourne, lan Universitas Monash.

sumber:

- Mikroba Lancet

- Institut Infeksi lan Kekebalan Peter Doherty

- Institut Riset Medis Walter lan Eliza Hall