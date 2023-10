Kepriye Penyu Leatherback Tandhing karo Asin Samudra

By

Banyu iku penting kanggo urip, nanging kanthi 96% banyu bumi ditemokake ing samodra, akeh sing ora bisa diombe amarga kandungan uyah sing dhuwur. Nanging, spesies tartamtu wis ngalami évolusi cara sing apik kanggo berkembang ing lingkungan asin iki. Ing bukune "The Blue Machine: How the Ocean Works," ahli oseanografi Helen Czerski nyelidiki adaptasi penyu leatherback sing nggumunake kanthi asin banget ing lingkungane.

Penyu leatherback navigasi liwat banyu pirus pedhut saka Nova Scotia, diubengi dening fragmen urip organik drifting. Penyu-penyu iki wis tekan ewonan kilometer saka papan pembiakan ing Karibia lan saiki luwe. Ing tingkat molekuler, awak padha karo kita, kanthi konsentrasi uyah sing luwih murah. Kulit sing kulite dadi pelindung, nyegah uyah sing berlebihan mlebu ing awak.

Nalika akeh vertebrata segara ora ngombe banyu, dheweke isih ngadhepi tantangan kanggo njaga keseimbangan banyu lan nyegah uyah. Penyu leatherback unggul ing game iki. Pakan utamane ing ubur-ubur, sing asin kaya segara, penyu ngonsumsi uyah kaping telu tinimbang panganan saben cangkeme. Kanggo nglawan iki, penyu leatherback duwe kelenjar uyah khusus sing mbusak uyah sing berlebihan lan ngetokake liwat saluran luh. Luh iki kandel lan kenthel, ngemot meh kaping pindho konsentrasi uyah ing segara. Supaya bisa urip, penyu kudu 'nangis' kurang luwih 8 liter (2 galon) luh saben jam.

Adaptasi saka penyu belimbing kanggo ngatasi rasa asin ing lingkungane pancen apik banget lan nyenengake. Dheweke ora kesel nyusup ing banyu, ngirit lan ngekstrak nutrisi, nalika mbuwang uyah sing berlebihan liwat luh. Proses sing terus-terusan iki ngidini dheweke bisa urip lan berkembang ing segara sing asin.

– Czerski, H. (2023). Mesin Biru: Cara Kerja Samudra. WW Norton & Company.