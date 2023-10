Sinau Nemokake Afiliasi Agama Ora Ngaruhi Panggunaan Pornografi Online ing Jerman

Panaliten anyar sing diterbitake ing Archives of Sexual Behavior wis nliti hubungane afiliasi agama lan panggunaan pornografi online ing Jerman. Para panaliti nggunakake data panel pelacak web sing digabungake karo data survey kanggo entuk pemahaman babagan prilaku online saka macem-macem kelompok agama.

Beda karo studi sadurunge sing nyaranake korélasi sing kuat antara religiusitas lan panggunaan pornografi, panemuan kasebut nuduhake manawa Katolik Jerman, Protestan, lan wong sing ora ana hubungane karo agama uga bisa nggunakake pornografi online. Ing sisih liya, anggota agama minoritas, kayata Muslim utawa Kristen Ortodoks, cenderung ora melu pornografi online.

Panaliten kasebut uga nuduhake asil sing kontras yen dibandhingake karo riset sing ditindakake ing negara liya. Ing Jerman, dadi Protestan utawa Katolik ora nyuda kemungkinan nggunakake pornografi online, ora kaya ing negara kaya Amerika Serikat. Peneliti spekulasi manawa prabédan iki bisa uga amarga sikap sing luwih liberal saka Kristen Jerman.

Siji watesan saka riset sadurunge babagan topik iki yaiku gumantung banget marang pelaporan diri liwat survey, sing bisa tundhuk bias lan ora akurat. Panggunaan data panel pelacak web nyedhiyakake pangukuran sing luwih objektif lan akurat babagan prilaku online individu, kalebu panggunaan pornografi.

Para panaliti nyaranake manawa panemuan panliten iki nantang asumsi sadurunge lan nyorot pentinge nggunakake metode alternatif, kayata pelacakan web, kanggo nyinaoni topik sensitif kaya pornografi online. Kanthi ngandelake data pelacakan web, peneliti bisa ngliwati watesan sing ana gandhengane karo data sing dilapurake dhewe, njamin pangerten sing luwih lengkap babagan aktivitas online wong sing nyata.

Sakabèhé, panaliten iki nyumbang kanggo pemahaman kita babagan hubungan antara afiliasi agama lan panggunaan pornografi online ing Jerman. Iku nandheske perlu kanggo riset nuanced sing nganggep beda budaya lan agama nalika nliti prilaku kuwi.

Sumber: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Wigati:

