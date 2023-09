SpaceX ngluncurake Roket Falcon 9 karo Satelit Starlink

SpaceX planning kanggo miwiti roket Falcon 9 saka Vandenberg Space Force Base ana, September 11th, ing 11:57 pm Roket bakal mbeta 21 Starlink satelit, kang bagéan saka layanan Internet satelit broadband kacepetan dhuwur SpaceX.

Yen peluncuran awal ditundha, SpaceX duwe kesempatan peluncuran cadangan nalika Selasa lan Rebo. Perusahaan kasebut duwe tujuan kanggo nggayuh booster tahap pertama roket ing droneship Of Course I Still Love You ing Samudra Pasifik, sing bakal dadi penerbangan kaping 11 kanggo booster khusus iki.

Siaran web langsung saka peluncuran kasebut bakal kasedhiya ing profil SpaceX ing X (sadurunge Twitter) udakara limang menit sadurunge angkat.

Starlink minangka proyek ambisi SpaceX kanggo nggawe konstelasi internet satelit global. Satelit cilik iki, bobote udakara 260 kg saben siji, bakal disebarake ing orbit Bumi sing sithik kanggo nyedhiyakake konektivitas internet kanthi kacepetan dhuwur lan laten ing saindenging jagad. Kanthi panyebaran 21 satelit tambahan, SpaceX bakal nggedhekake armada Starlink kanggo nambah layanan internet broadband.

Teknologi roket Falcon 9 sing bisa digunakake maneh SpaceX ngidini peluncuran ruang sing larang regane kanthi mbalekake lan nggunakake maneh tahap pertama roket kasebut. Perusahaan wis entuk tonggak penting ing kebangkrutan lan reflight boosters, nuduhake potensial kanggo nyuda biaya peluncuran lan nambah akses menyang papan.

Sumber: SpaceX