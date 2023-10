Roket SpaceX Falcon 9 dijadwalake ngluncurake 21 satelit internet Starlink menyang orbit saka Pangkalan Angkatan Angkasa Vandenberg California. Peluncuran disetel kanggo esuk dina iki, kanthi roket ngangkat jam 3:47 am EDT. Nanging, yen wektune ora bisa ditindakake, ana telung kesempatan serep sing kasedhiya.

Peluncuran kasebut bakal ditayangake ing X, sing sadurunge dikenal minangka Twitter, kanthi jangkoan diwiwiti kira-kira limang menit sadurunge liftoff. Yen kabeh dadi kaya sing direncanakake, tahap pertama Falcon 9 bakal bali menyang Bumi kanthi aman, ndharat ing kapal drone "Of Course I Still Love You" udakara 8.5 menit sawise diluncurake. Tahap pertama roket tartamtu iki wis ngrampungake 16 penerbangan, mung siji isin saka rekaman panggunaan maneh SpaceX.

21 Satelit Starlink bakal disebarake saka panggung ndhuwur Falcon 9 udakara 62.5 menit sawise diluncurake. Peluncuran iki minangka misi orbit kaping 75 kanggo SpaceX ing taun 2023, amarga perusahaan duwe tujuan kanggo nggayuh 100 penerbangan ing pungkasan taun lan 144 ing 2024.

Fokus utama SpaceX ing taun iki yaiku mbangun megakonstelasi Starlink, sing tujuane nyedhiyakake jangkoan internet global. Saiki, Starlink dumadi saka meh 4,900 satelit operasional, lan jumlah iki bakal terus berkembang ing mangsa ngarep.

Tindakake AzerNews ing Twitter kanggo nganyari liyane babagan peluncuran iki lan warta liyane.

sumber:

– Angkasa.com

- Azernews