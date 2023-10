Roket SpaceX Falcon 9 Bakal Ngluncurake 21 Satelit Starlink menyang Orbit

SpaceX lagi nyiapake peluncuran roket liyane, wektu iki kanggo nyebarake 21 satelit internet Starlink menyang orbit. Roket Falcon 9 disetel kanggo mangkat saka Pangkalan Angkatan Angkasa Vandenberg ing California, Sabtu jam 3:47 am EDT. Yen ana wektu tundha, kesempatan serep kasedhiya antarane 4:23 am EDT lan 6:00 am EDT.

Peluncuran kasebut bakal diluncurake ing akun SpaceX ing X (sadurunge dikenal minangka Twitter) wiwit limang menit sadurunge liftoff. Yen kabeh cocog karo rencana, tahap pertama Falcon 9 bakal bali menyang Bumi lan mlebu ing kapal drone "Of Course I Still Love You" kira-kira 8.5 menit sawise diluncurake. Iki bakal menehi tandha penerbangan kaping 16 kanggo tahap pertama roket iki, mung siji penerbangan sing kurang saka rekaman panggunaan maneh perusahaan.

Sawise udakara udakara 62.5 menit, 21 satelit Starlink bakal dipasang saka panggung ndhuwur Falcon 9. Peluncuran iki bakal dadi misi orbit SpaceX kaping 75 ing 2023, amarga perusahaan ngupayakake nggayuh target 100 penerbangan ing pungkasan taun, lan 144 penerbangan ing 2024.

Proyèk Starlink SpaceX wis dadi fokus utama ing taun iki, kanthi udakara 60% penerbangan khusus kanggo ngembangake megakonstelasi internet. Saiki, ana meh 4,900 satelit operasional ing Starlink, lan jumlah iki bakal terus saya tambah ing taun-taun sabanjure.

