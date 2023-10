SpaceX Ngumumake Roket Falcon 9 Esuk

SpaceX wis ngumumake peluncuran saka Vandenberg Space Force Base. Perusahaan nargetake 12:47 ing 21 Oktober kanggo peluncuran roket Falcon 9 saka SLC-4E. Tujuan peluncuran iki yaiku nyebarake 21 satelit Starlink menyang orbit Bumi sing kurang.

Yen peluncuran ora bisa ditindakake kaya sing direncanakake, SpaceX wis nemtokake telung kesempatan serep antarane jam 1:23 lan jam 3 kanggo jadwal maneh. Kajaba iku, ana enem kesempatan serep tambahan sing kasedhiya wiwit jam 11:26 pm Setu nganti 2:50 am Minggu.

Kanggo sing kasengsem, siaran web langsung saka SpaceX bakal bisa diakses udakara limang menit sadurunge diluncurake. Iki bakal menehi pamirso karo nganyari wektu nyata lan ngidini kanggo nyekseni misi nalika mbukak.

Wigati dicathet yen booster sing bakal ndhukung misi iki wis digunakake kaping 15 ing peluncuran sadurunge. Sawisé pemisahan tataran, tataran pisanan roket wis samesthine kanggo ndharat ing Of Course I Still Love You Droneship ing Samudra Pasifik. Bisa digunakake maneh iki minangka tonggak penting ing upaya SpaceX kanggo nyuda biaya eksplorasi ruang angkasa lan nggawe luwih lestari.

Babagan dampak lokal, ora ana boom sonik sing bakal dirungokake sajrone peluncuran iki. Iki warta apik kanggo warga cedhak, amarga boom sonik bisa ngganggu lan kaget.

Sakabèhé, peluncuran esuk dening SpaceX iki minangka langkah maju liyane ing misi perusahaan kanggo ngembangake lan nggedhekake jaringan internet satelit global.

Definisi:

- Roket Falcon 9: Kendaraan peluncuran orbital rong tahap sing dikembangake dening SpaceX. Iki dirancang kanggo transportasi satelit lan muatan sing dipercaya lan aman menyang angkasa.

- Satelit Starlink: Konstelasi satelit cilik sing disebarake dening SpaceX kanthi tujuan nyedhiyakake jangkoan broadband global.

- Mesthi Aku Isih Tresna Sampeyan Droneship: Kapal drone otonom sing digunakake dening SpaceX kanggo ndharat lan mbalekake boosters roket ing segara.

Sumber: SpaceX (ora ana URL sing diwenehake)