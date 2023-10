Pembuangan Satelit: Keprihatinan Lingkungan sing Tuwuh ing Angkasa

By

Satelit sing wis tekan pungkasan umur operasional nyebabake dilema kanggo lembaga antariksa. Cara saiki kanggo mbuwang pesawat ruang angkasa iki yaiku ninggalake orbit kasebut, ngunggahake menyang orbit kuburan adoh saka satelit operasional, utawa ngarahake bali menyang Bumi kanggo mlebu maneh ing atmosfer. Nanging, panaliten anyar sing ditindakake dening peneliti saka Universitas Purdue lan NOAA nuduhake manawa mlebu maneh atmosfer ora ana akibat.

Cara tradisional, entri atmosfer wis dianggep minangka cara sing dipercaya kanggo mbuwang satelit ing orbit Bumi sing kurang (LEO). Amarga LEO wis akeh banget karo satelit ing taun-taun pungkasan, cara pembuangan iki saya tambah populer. Nanging, panaliten sing diterbitake ing Proceedings of the National Academy of Sciences nuduhake manawa mlebu maneh atmosfer nyebabake wilayah ndhuwur atmosfer bumi dadi kontaminasi karo sisa-sisa pesawat ruang angkasa sing nguap.

Tim peneliti weruh owah-owahan ing komposisi awan ion sing ditinggalake dening meteorit sing mlebu ing atmosfer. Dheweke nemokake manawa owah-owahan sidik jari kimia saka partikel kasebut ana potensi amarga tambah akeh pesawat ruang angkasa sing mlebu maneh ing atmosfer. Kanggo ngonfirmasi temuan kasebut, para peneliti nempelake instrumen menyang pesawat lan nganakake pangukuran langsung saka atmosfer kira-kira 12 mil ing ndhuwur Alaska lan kontinental AS.

Asil panaliten nuduhake konsentrasi logam sing signifikan ing atmosfer, kalebu litium, aluminium, tembaga, timbal, magnesium, lan sodium, sing dilacak kanthi rapet karo entri satelit. Kajaba iku, peneliti uga mirsani sing 10% saka partikel aerosol tanggung jawab kanggo nglindhungi lapisan ozon ngemot aluminium.

Nalika dampak lengkap saka temuan kasebut ing lingkungan lan owah-owahan iklim isih durung jelas, para peneliti percaya yen iki nandheske pengaruh signifikan saka pesawat ruang angkasa manungsa ing planet iki. Ngerteni konsekwensi saka tambah konsentrasi logam ing atmosfer iku penting kanggo netepake risiko potensial kanggo lapisan ozon lan urip ing lumahing bumi. Panaliten luwih lanjut bakal dibutuhake kanggo ngerti implikasi metode pembuangan satelit ing lingkungan lan nemtokake manawa strategi alternatif kudu ditliti kanggo nyuda kontaminasi atmosfer bumi.

sumber:

– Irah-irahan: Metode Pembuangan Satelit lan Dampake ing Atmosfer Bumi

- Sumber: Prosiding Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional

– Dhéfinisi: Low Earth Orbit (LEO) iku sawijining tlatah antariksa ing jarak udakara 2000 kilometer saka lumahing bumi ing ngendi akèh satelit lan Stasiun Luar Angkasa Internasional manggon.

– Definisi: Reentry atmosfer yaiku proses pesawat ruang angkasa utawa satelit mlebu ing atmosfer bumi sawise ngrampungake misi utawa tekan pungkasan umur operasional.