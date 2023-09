Artikel Anyar: Ilmuwan lan Insinyur Makarya ing Eksplorasi Mars

Ing bidang eksplorasi Mars, ana akeh ilmuwan lan insinyur sing kerja bareng kanggo mbukak misteri Planet Abang. Individu kasebut asale saka macem-macem institusi lan organisasi, saben duwe keahlian lan kontribusi dhewe.

Salah sawijining ilmuwan yaiku Elena Amador-Prancis, Koordinator Operasi Ilmu ing NASA / JPL ing Pasadena, CA. Dheweke duwe peran penting ing ngrancang lan nglakokake operasi ilmiah rover Mars. Ilmuwan liyane, Ryan Anderson, minangka Ahli Geologi Planet ing USGS ing Flagstaff, AZ. Dheweke fokus ing sinau geologi Mars lan ngerti proses kepungkur lan saiki.

Ahli Geologi Planet Mariah Baker, ing Pusat Studi Bumi & Planetary, Museum Udara & Angkasa Nasional Smithsonian ing Washington, DC, spesialisasi ing sinau babagan watu lan mineral alam liya. Michael Battalio, Klimatologi Planet ing Universitas Yale ing New Haven, CT, mriksa pola lan proses iklim ing Mars.

Keri Bean, Wakil Ketua Tim Rover Planner ing NASA/JPL ing Pasadena, CA, mbantu ngrancang gerakan lan aktivitas rover Mars. Kristen Bennett minangka Ahli Geologi Planet ing USGS ing Flagstaff, AZ, sing nyinaoni fitur geologi Mars.

Tim ing NASA/JPL uga kalebu ahli geologi planet Fred Calef lan Abigail Fraeman, sing nyumbang keahliane kanggo nganalisa permukaan lan watu Mars. Brittney Cooper, Ilmuwan Atmosfer ing Universitas York ing Toronto, Ontario, Kanada, fokus ing sinau atmosfer lan pola cuaca ing Mars.

Sean Czarnecki, ahli Geologi Planet ing Arizona State University ing Tempe, AZ, nyinaoni sejarah geologi lan komposisi Mars. Lauren Edgar, ahli Geologi Planet ing USGS ing Flagstaff, AZ, nyelidiki geologi lan stratigrafi Mars.

Ilmuwan lan insinyur liyane sing melu eksplorasi Mars kalebu Christopher Edwards saka Universitas Arizona Utara, Samantha Gwizd saka Universitas Tennessee, Ken Herkenhoff saka USGS ing Flagstaff, AZ, lan Evan Hilgemann saka NASA/JPL ing Pasadena, CA. Masing-masing nyumbang wawasan unik babagan macem-macem aspek geologi Mars lan operasi rover perencanaan.

Ilmuwan Atmosfer Alex Innanen saka Universitas York lan Scott Guzewich saka NASA / GSFC ing Greenbelt, MD, nyinaoni atmosfer Mars lan interaksi karo permukaan. Rachel Kronyak, Ahli Geologi Planet ing NASA/JPL ing Pasadena, CA, melu mriksa sejarah lan proses geologi ing Mars.

Michelle Minitti saka Framework ing Silver Spring, MD, Natalie Moore saka Malin Space Science Systems ing San Diego, CA, lan Claire Newman saka Aeolis Research ing Pasadena, CA, uga nyumbang keahliane kanggo eksplorasi Mars.

Ilmuwan lan insinyur tambahan sing nggarap eksplorasi Mars kalebu Catherine O'Connell-Cooper lan Lucy Thompson saka Universitas New Brunswick ing Fredericton, New Brunswick, Kanada, Melissa Rice saka Universitas Washington Kulon ing Bellingham, WA, lan Mark Salvatore saka Universitas Arizona Utara. ing Flagstaff, AZ.

Kajaba iku, Susanne Schwenzer saka Universitas Terbuka ing Milton Keynes, UK, Ashley Stroupe saka NASA/JPL ing Pasadena, CA, Dawn Sumner saka Universitas California Davis ing Davis, CA, lan Vivian Sun saka NASA/JPL ing Pasadena, CA, kabeh nyumbang keahliane ing geologi planet kanggo sinau babagan Mars.

Scott VanBommel, Ilmuwan Planet ing Universitas Washington ing St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, Ilmuwan Proyek MSL ing NASA/JPL ing Pasadena, CA, lan geokimia Roger Wiens saka LANL ing Los Alamos, NM, main peran penting ing nganalisa data lan nerjemahake temuan saka misi Mars.

Sharon Wilson, Ahli Geologi Planet ing Pusat Studi Bumi & Planet, Museum Udara & Angkasa Nasional Smithsonian ing Washington, DC, Alivia Eng, Siswa Pascasarjana ing Georgia Tech ing Atlanta, GA, lan Remington Free, Insinyur Sistem Operasi ing NASA / JPL ing Pasadena, CA, kabeh nyumbang kanggo upaya eksplorasi Mars.

Pungkasan, Emma Harris, Siswa Pascasarjana ing Museum Sejarah Alam ing London, Inggris, Conor Hayes, Siswa Pascasarjana ing Universitas York ing Toronto, ON, Kanada, Abigail Knight, Siswa Pascasarjana ing Universitas Washington ing St. Louis, MO, lan Deborah Padgett, Pimpinan Tugas OPGS ing NASA/JPL ing Pasadena, CA, nuduhake keahliane ing macem-macem aspek eksplorasi Mars.

Ilmuwan lan insinyur iki gabung kanggo nambah pemahaman kita babagan Mars, njelajah geologi, iklim, atmosfer, lan potensial kanggo urip kepungkur utawa saiki. Liwat kolaborasi lan dedikasi, dheweke terus mbukak rahasia Planet Abang.

sumber:

- Elena Amador-Prancis, Koordinator Operasi Ilmu; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Ryan Anderson, Ahli Geologi Planet; USGS; Flagstaff, AZ

- Mariah Baker, Ahli Geologi Planet; Pusat Studi Bumi & Planet, Museum Udara & Angkasa Nasional Smithsonian; Washington, DC

- Michael Battalio, Klimatologi Planet; Universitas Yale; New Haven, CT

– Kacang Keri, Wakil Ketua Tim Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Kristen Bennett, Ahli Geologi Planet; USGS; Flagstaff, AZ

- Fred Calef, Ahli Geologi Planet; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Brittney Cooper, Ilmuwan Atmosfer; Universitas York; Toronto, Ontario, Kanada

- Sean Czarnecki, Ahli Geologi Planet; Universitas Negeri Arizona; Tempe, AZ

- Lauren Edgar, Ahli Geologi Planet; USGS; Flagstaff, AZ

– Christopher Edwards, Ahli Geologi Planet; Universitas Arizona Utara; Flagstaff, AZ

- Abigail Fraeman, Ahli Geologi Planet; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Scott Guzewich, Ilmuwan Atmosfer; NASA/GSFC; Greenbelt, MD

– Samantha Gwizd, Ahli Geologi Planet; Universitas Tennessee; Knoxville, TN

- Ken Herkenhoff, Ahli Geologi Planet; USGS; Flagstaff, AZ

- Evan Hilgemann, Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Alex Innanen, Ilmuwan Atmosfer; Universitas York; Toronto, Ontario, Kanada

– Rachel Kronyak, Ahli Geologi Planet; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Michelle Minitti, Ahli Geologi Planet; Kerangka; Silver Spring, MD

- Natalie Moore, Spesialis Operasi Misi, Sistem Ilmu Angkasa Malin; San Diego, CA

- Claire Newman, Ilmuwan Atmosfer, Riset Aeolis; Pasadena, CA

– Catherine O'Connell-Cooper, Ahli Geologi Planet; Universitas New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

– Melissa Rice, Planetary Geologist; Universitas Washington Kulon; Bellingham, WA

- Mark Salvatore, Ahli Geologi Planet; Universitas Arizona Utara; Flagstaff, AZ

– Susanne Schwenzer, Ahli Geologi Planet; Universitas Terbuka; Milton Keynes, UK

- Ashley Stroupe, Engineer Operasi Misi; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Dawn Sumner, Ahli Geologi Planet; Universitas California Davis; Davis, CA

- Vivian Sun, Ahli Geologi Planet; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Lucy Thompson, Ahli Geologi Planet; Universitas New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

- Scott VanBommel, Ilmuwan Planet; Universitas Washington; St Louis, MO

– Ashwin Vasavada, Ilmuwan Proyek MSL; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Roger Wiens, Geokimia; LANL; Los Alamos, NM

- Sharon Wilson, Ahli Geologi Planet; Pusat Studi Bumi & Planet, Museum Udara & Angkasa Nasional Smithsonian; Washington, DC

– Alivia Eng, Mahasiswa Pascasarjana; Georgia Tech; Atlanta, GA

– Remington Free, Insinyur Sistem Operasi; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Emma Harris, Siswa Pascasarjana; Museum Sejarah Alam; London, UK

– Conor Hayes, Mahasiswa Pascasarjana; Universitas York; Toronto, ON, Kanada

- Abigail Knight, Siswa Pascasarjana; Universitas Washington; St Louis, MO

- Deborah Padgett, Pimpinan Tugas OPGS; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Amelie Roberts, Ahli Geologi Planet; Imperial College; London, UK

