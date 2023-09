Sajarah Évolusi Mbukak Wutah Alon ing Buaya

By

Panaliten anyar sing diterbitake ing Biologi Saiki kanthi irah-irahan "Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage" wis nerangake kenapa baya, kalebu baya lan buaya, tuwuh alon-alon dibandhingake karo sanak keluarga sing paling cedhak, manuk. Tim peneliti nyelidiki struktur internal balung fosil saka leluhur buaya umure 200 yuta taun, dikenal minangka crocodylomorphs, lan nemokake yen dheweke tuwuh alon-alon, padha karo baya modern.

Para panaliti kaget nalika nemokake jaringan balung buaya kuna iki kalebu jinis sing diarani balung serat paralel, sing nuduhake tingkat pertumbuhan antarane leluhur sing tuwuh kanthi cepet lan baya sing luwih alon saiki. Temuan iki nantang kapercayan umum yen pertumbuhan baya sing alon-alon ana hubungane karo gaya urip semi-akuatik sing ora aktif. Crocodylomorphs awal iki minangka kewan sing aktif lan terestrial, dudu predator penyergapan sing ana ing jaman saiki.

Panaliten kasebut uga melu mriksa fosil saka leluhur buaya raksasa sing mentas ditemokake sing urip 210 yuta taun kepungkur ing Afrika Kidul. Para panaliti nganalisa balung ing mikroskop kanthi daya dhuwur kanggo nemtokake umur nalika mati, tingkat pertumbuhan taunan, lan karakteristik jaringan balung. Dibandhingake spesimen anyar kanggo spesies liyane dikenal, padha ngenali iku minangka leluhur baya banget awal, bisa uga paling awal saka klompok sing kalebu baya modern.

Para peneliti nemokake manawa spesies raksasa tuwuh luwih alon tinimbang reptil gedhe liyane ing jamane, kayata dinosaurus. Strategi pertumbuhan sing alon iki tetep lan saya mudhun ing spesies crocodylomorph sing luwih anyar. Wutah alon-alon dadi ciri saka kabeh buaya sing dikawruhi sing asale saka leluhur kuna, saéngga bisa slamet saka kepunahan massal ing pungkasan Periode Trias.

Ing sisih liya, dinosaurus dipercaya bisa slamet saka kepunahan massal kanthi tuwuh kanthi cepet. Prastawa iki njalari urip bebarengan karo dinosaurus sing tuwuh kanthi cepet lan buaya sing tuwuh alon-alon ing jaman sabanjure, sing pungkasane nggawe dhasar kanggo beda pertumbuhan sing diamati ing keturunan, manuk, lan buaya modern.

Panemuan panliten kasebut nuduhake manawa bedane tingkat pertumbuhan antarane manuk lan baya ditetepake ing wiwitan sajarah evolusi grup kasebut, sanajan leluhure padha minangka kewan sing tuwuh kanthi cepet. Panliten iki nyumbang kanggo pemahaman kita babagan faktor kompleks sing mengaruhi pola pertumbuhan lan adaptasi evolusi ing macem-macem spesies.

