Yayasan Simons ngumumake Penerima Penghargaan Kamardikan

Yayasan Simons wis ngumumake panampa 13 saka Penghargaan Kamardikan sing bergengsi, sing ndhukung para peneliti ing transisi saka latihan mentoring menyang posisi riset independen. Saben kanca bakal nampa dhukungan postdoctoral nganti rong taun, kalebu gaji taunan $ 85,000 lan tunjangan pangembangan sumber daya lan profesional $ 10,000 saben taun. Sawise entuk posisi fakultas tenure-track, beasiswa bakal nampa dana hibah kanthi total $600,000 sajrone telung taun.

Telung program penghargaan kamardikan diwenehake liwat Simons Collaboration on the Global Brain (SCGB), Kolaborasi Simons on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB), lan Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI). Program-program kasebut tujuane kanggo melu kanca-kanca ing owah-owahan menyang kamardikan riset.

Penghargaan Transisi menyang Kamardikan (TTI), sing ditawakake liwat SCGB lan SCPAB, nyedhiyakake dhukungan kanggo peneliti ing ilmu saraf. Penghargaan SCGB TTI fokus kanggo nyelidiki sirkuit skala gedhe kanthi resolusi sel tunggal kanggo mangerteni kode lan dinamika saraf, dene penghargaan SCPAB TTI konsentrasi ing neurosains penuaan kognitif tanpa penyakit. Loro-lorone program mbukak kanggo individu saka kelompok sing kurang diwakili ing neurosains, kalebu sing ora duwe kabisan lan latar mburi sing kurang.

Penghargaan Bridge to Independence (BTI) SFARI nampa pelamar saka macem-macem latar mburi sing nggarap macem-macem aspek ilmu autisme, kayata genetika, mekanisme molekuler, sirkuit lan sistem, lan ilmu klinis. SFARI nyengkuyung aplikasi saka klompok historis sing ora diwakili utawa ora kalebu.

Kabeh kanca saka telung program kasebut bakal dadi bagian saka komunitas sinau, melu pangembangan profesional lan kegiatan mbangun komunitas. Dheweke bakal melu lokakarya, nampa dhukungan saka ilmuwan lan staf Simons Foundation, ketemu karo mentor eksternal sing ditugasake, lan rawuh ing rapat-rapat penyelidik Simons Foundation lan retret Penghargaan Kemerdekaan.

Periode aplikasi kanggo penghargaan kamardikan 2024 bakal mbukak tanggal 10 Oktober 2023. Kanggo informasi luwih lengkap babagan penghargaan, bukak kaca informasi Penghargaan Kamardikan Yayasan Simons.

Definisi:

SCGB: Kolaborasi Simons ing Otak Global

SCPAB: Kolaborasi Simons ing Plastisitas lan Otak Aging

SFARI: Inisiatif Riset Autisme Yayasan Simons

sumber:

– [Yayasan Simons](simonsfoundation.org/independence-awards.html)