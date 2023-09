Sinau Anyar Nemokake Shade Bisa Mbantu Nyegah Pemutihan Karang

By

Panaliten anyar sing ditindakake dening Universitas Southern Cross Australia nemokake solusi potensial kanggo nyegah pemutihan karang: teduh. Pemutihan karang, sing wis dadi epidemi ing saindenging jagad amarga suhu banyu mundhak, nyebabake karusakan sing signifikan ing terumbu karang, kalebu Great Barrier Reef sing misuwur.

Miturut Peter Butcherine, panulis utama panliten kasebut, Great Barrier Reef ana ing ancaman saka owah-owahan iklim lan wis ngalami patang acara pemutihan massal wiwit 2016. Musim panas sing bakal teka ing 2023-24 nyebabake risiko sing luwih dhuwur amarga kahanan El Niño lan luwih dhuwur. suhu banyu. Iki, digabungake karo akibat saka owah-owahan iklim ing mangsa ngarep, kayata gelombang panas lan badai laut sing luwih kerep, menehi bebaya sing signifikan marang karang.

Nalika upaya kanggo nyuda owah-owahan iklim penting, nanging ora cukup kanggo nglindhungi Great Barrier Reef. Mula, peneliti ing subprogram Cooling and Shading of Reef Restoration and Adaptation Program (RRAP) fokus upaya kanggo nyelidiki efektifitas shading terumbu karang kanggo nglawan bleaching.

Panliten kasebut ngasilake asil sing positif, nuduhake manawa shading parsial kanggo sedina muput bisa nyuda pemutihan kanthi efektif. Suda sinar srengéngé nganti 30% ing wayah awan surya suwene patang jam ditemokake kanggo nyepetake wiwitan bleaching ing karang cethek, sing ditekan kanthi termal.

Temuan kasebut mbukak kemungkinan kanggo macem-macem intervensi manungsa kanggo mbantu ekosistem karang. Penutup gawean, kayata kain teduh, minangka salah sawijining solusi potensial, nanging riset luwih lanjut dibutuhake kanggo mangerteni efek ora langsung. Pilihan liyane sing njanjeni yaiku nggunakake sistem kabut buatan, sing bisa menehi iyub-iyub tanpa mengaruhi ekosistem karang. Nanging, riset lan pangembangan tambahan dibutuhake sadurunge nyebarake skala ing lapangan.

Panaliten kasebut nyoroti pentinge pendekatan inovatif kanggo nglindhungi terumbu karang lan kabutuhan mendesak kanggo tumindak kanggo njaga ekosistem penting kasebut.

Definisi:

- Pemutihan karang: Proses karang ngusir ganggang simbiosis ing jaringan, sing disebabake dening stres lingkungan kayata suhu banyu sing dhuwur.

– Great Barrier Reef: Sistem terumbu karang paling gedhe ing donya dumunung ing pesisir Queensland, Australia.

- Shading: Ngurangi jumlah sinar matahari sing tekan karang kanthi menehi tutup utawa nggunakake metode buatan.

- El Niño: Pola iklim sing ditondoi dening pemanasan Samudra Pasifik, sing bisa nduwe pengaruh signifikan marang pola cuaca ing saindenging jagad.

– Gelombang panas laut: Periode suhu banyu sing luar biasa anget ing segara.

– Owah-owahan iklim: Owah-owahan jangka panjang ing suhu lan pola cuaca sing disebabake dening aktivitas manungsa, utamane emisi gas omah kaca.

sumber:

- Sinau diterbitake ing Frontiers in Marine Science, sing ditindakake dening Universitas Southern Cross Australia

– Kutipan saka Peter Butcherine, peneliti ing Universitas Southern Cross Australia, diterbitake ing wawancara karo Newsweek