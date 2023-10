Pangembangan Model kanggo Prediksi Aktivasi Reseptor Estrogen ing Segel Baikal dening Kontaminasi Lingkungan

By

Peneliti ing Pusat Studi Lingkungan Laut (CMES) ing Universitas Ehime wis ngembangake model sing bisa prédhiksi kemampuan polutan lingkungan kanggo ngaktifake reseptor estrogen ing segel Baikal. Panliten iki nggunakake eksperimen in vitro lan simulasi berbasis komputer kanggo ngevaluasi potensial aktivasi bisphenols (BPs) lan hydroxylated polychlorinated biphenyl (OH-PCBs) ing subtipe reseptor estrogen α (bsERα) lan β (bsERβ).

Eksperimen in vitro ngandhakake yen umume BP lan OH-PCB nuduhake aktivitas kaya estrogen marang loro subtipe bsER. Antarane BP sing diuji, bisphenol AF nuduhake aktivitas kaya estrogen sing paling kuat. Kajaba iku, 4′-OH-CB50 lan 4′-OH-CB30 nuduhake aktivitas paling kuat ing antarane OH-PCB sing diuji marang bsERα lan bsERβ.

Kanggo luwih neliti carane rereged lingkungan iki ikatan kanggo bsER, simulasi docking komputer dileksanakake. Adhedhasar asil simulasi kasebut lan sifat struktural saka rereged, model hubungan struktur-aktivitas kuantitatif (QSAR) kanggo loro subtipe bsER dikembangake. Model kasebut kanthi akurat prédhiksi potensial aktivasi saben rereged lingkungan ing eksperimen in vitro, mbedakake antarane senyawa sing diaktifake lan sing ora diaktifake kanggo bsERα lan bsERβ. Peneliti uga nemtokake faktor penting sing mengaruhi potensial aktivasi rereged.

Salajengipun, peneliti kasil mbangun model QSAR sing prédhiksi potensial aktivasi reseptor estrogen tikus (ERs) nggunakake cara sing padha. Iki nuduhake aplikasi pendekatan modeling iki ing macem-macem spesies.

Pangembangan model iki minangka langkah penting kanggo mangerteni lan prédhiksi efek rereged lingkungan ing sistem endokrin segel Baikal. Iki nyedhiyakake alat sing migunani kanggo netepake risiko potensial saka polutan kasebut lan menehi informasi babagan upaya konservasi kanggo spesies sing rawan iki.

Source: Hoa Thanh Nguyen et al, "Ing simulasi silico lan deskriptor molekul kanggo prédhiksi potensi transaktivasi in vitro saka reseptor estrogen segel Baikal dening rereged lingkungan", Ecotoxicology and Environmental Safety (2023).