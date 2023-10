Dampak Pesawat Angkasa ing Komposisi Atmosfer Bumi

By

Panaliten anyar sing diterbitake ing Proceedings of the National Academy of Sciences nuduhake manawa satelit lan pesawat ruang angkasa ngrusak atmosfer bumi kanthi jumlah logam sing akeh. Polusi iki dumadi ing stratosfer, sawijining wilayah sing ngandhut konsentrasi ozon sing gedhé.

Tim riset, dipimpin dening Dan Cziczo saka Universitas Purdue, ngumpulake data kanthi mabur pesawat ing dhuwure meh 12 mil. Iki ngidini dheweke bisa njupuk pangukuran sing akurat tanpa ana kontaminasi saka asap pesawat. Panliten kasebut nemokake manawa logam kayata litium, tembaga, aluminium, lan timbal, sing umum ditemokake ing pesawat ruang angkasa, ngluwihi tingkat bledug kosmik sing alami.

Salajengipun, tim kasebut nemokake manawa meh 10 persen partikel asam sulfat, sing penting kanggo nglindhungi lapisan ozon, kena kontaminasi sisa-sisa nguap saka pesawat ruang angkasa. Anane unsur unik kaya niobium nuduhake panggunaan tameng panas ing roket. Bukti kasebut nuduhake polusi sing teka saka pesawat ruang angkasa tinimbang meteorit, sing ora owah nganti pirang-pirang abad.

Dampak lingkungan saka polusi iki durung dimangerteni kanthi lengkap. Nanging, amarga tambah akeh satelit ing orbit, kahanan kasebut bisa saya tambah parah. Dikira bakal ana tambahan 50,000 satelit ing taun 2030, kanthi perusahaan kaya SpaceX lan Amazon sing mimpin. Wutah kanthi cepet ing industri antariksa iki tegese nganti 50 persen partikel aerosol ing stratosfer pungkasane bisa ngemot logam saka mlebu maneh ing pesawat ruang angkasa.

Temuan kasebut nyebabake keprihatinan babagan akibat lingkungan saka ekspansi industri ruang angkasa. Akumulasi puing-puing angkasa lan mbebasake bahan buatan manungsa ing stratosfer mbutuhake penyelidikan luwih lanjut. Nalika kita terus ngandelake satelit lan pesawat ruang angkasa, dadi penting kanggo ngembangake praktik lestari sing nyuda pengaruh negatif ing atmosfer kita.

Sumber: Prosiding Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional