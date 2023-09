Evolusi Tanduran: Proses Bertahap kanthi Periode Inovasi

By

Panaliten anyar sing diterbitake ing jurnal Nature Plants nantang kapercayan sing wis suwe yen tanduran ngalami owah-owahan kanthi owah-owahan ing awal sejarah, padha karo kewan. Panliten kasebut nyritakake manawa evolusi tanduran kalebu owah-owahan bertahap kanthi wektu sing suwe, sing diselehake dening semburan ringkes inovasi skala gedhe, utamane kanggo nanggepi tantangan lingkungan.

Penulis utama, Profesor Philip Donoghue saka Universitas Bristol, nerangake manawa tanduran nuduhake leluhur sing umum sing asale saka segara luwih saka milyar taun kepungkur. Para peneliti pengin nyoba apa evolusi tanduran ngetutake proses sing alon lan terus-terusan utawa yen ana owah-owahan sing cepet. Sing nggumunake, panliten kasebut nemokake manawa evolusi tanduran minangka campuran saka loro-lorone, kanthi owah-owahan bertahap sing suwe diganggu dening inovasi sing cendhak. Semburan inovasi iki ngidini tanduran bisa ngatasi tantangan urip ing lemah garing.

Kanggo nguji teori kasebut, para ilmuwan nganalisis persamaan lan bedane 248 kelompok tetanduran, wiwit saka scum blumbang siji sel nganti tanduran lemah kayata lumut, pakis, pinus, conifers, lan tetanduran ngembang. Dheweke uga nliti 160 klompok tanduran sing wis punah sing mung dikenal saka rekaman fosil.

Para panaliti nemokake manawa owah-owahan ing desain anatomi tanduran dumadi bebarengan karo acara-acara ing ngendi kabeh susunan genetik seluler tikel kaping pindho. Kajaba iku, pulsa utama evolusi anatomi tanduran digandhengake karo tantangan urip lan reproduksi ing lingkungan sing saya garing nalika tanduran pindhah saka segara menyang darat.

Panaliten kasebut ora mung menehi wawasan anyar babagan cara tuwuhe tuwuh sajrone milyar taun kepungkur, nanging uga nuduhake manawa pola inovasi episodik minangka cithak biru umum kanggo urip multiselular sing kompleks, uga katon ing kewan lan jamur.

Sakabèhé, riset iki nawakake pangerten sing wis diowahi babagan evolusi tanduran, nuduhake manawa proses kasebut minangka proses bertahap kanthi inovasi skala gedhe sing terus-terusan kanggo nanggepi tantangan lingkungan.

Wigati:

"Evolution of phenotypic disparity in the plant kingdom" dening James W. Clark, Alexander J. Hetherington, Jennifer L. Morris, Silvia Pressel, Jeffrey G. Duckett, Mark N. Puttick, Harald Schneider, Paul Kenrick, Charles H. Wellman lan Philip CJ Donoghue, 4 September 2023, Nature Plants.

DOI: 10.1038 / s41477-023-01513-x