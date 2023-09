Peneliti Ngembangake Plasmonic Nanotweezers kanggo Trapping Obyek Nanoscale

By

Peneliti ing Universitas Vanderbilt wis ngembangake teknologi anyar sing diarani "Geometry-induced Electrohydrodynamic Tweezers" (GET), sing nggunakake nanoweezers plasmonik kanggo njebak obyek skala nano. Terobosan kasebut, diterbitake ing Nature Communications, nawakake cara sing luwih cepet lan luwih tepat kanggo nangkep obyek kayata vesikel ekstraselular, sing nduwe peran ing penyakit kaya kanker.

Pinset optik tradisional, sing ngolah materi skala mikron, berjuang karo obyek skala nano amarga watesan difraksi cahya. Nanging, para peneliti wis nggunakake kekuwatan plasmonik kanggo ngatasi watesan kasebut. Plasmonics mbatesi cahya menyang skala nano, nyedhiyakake solusi kanggo nangkep obyek skala nano. Nanging, proses njebak nanopartikel cedhak struktur plasmonik bisa akeh wektu.

Teknologi GET sing dikembangake dening Justus Ndukaife lan Chuchuan Hong ngidini jebakan kanthi cepet lan paralel lan posisi obyek biologi skala nano ing cedhak rongga plasmonik. Iki digayuh tanpa efek pemanasan sing mbebayani lan mung butuh sawetara detik kanggo ngrampungake. Peneliti nyathet yen kemajuan iki nandhani tonggak sejarah sing signifikan ing jebakan optik ing skala nano lan menehi dalan kanggo luwih ngerti peran vesikel ekstraselular ing penyakit kaya kanker.

Karya sadurunge Ndukaife babagan anapole optik kanggo njebak vesikel lan partikel ekstraselular ukuran nano uga wis diterbitake ing Nano Letters. Pangembangan anyar iki ngembangake temuan kasebut lan nyedhiyakake solusi trapping sing bisa diukur kanggo obyek ukuran nano tunggal.

