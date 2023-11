Spesies Kadal Laut Anyar Dibukak: Njelajah Jǫrmungandr walhallaensis Enigmatic

By

Panemuan sing nggumunake bubar dibukak ing bidang paleontologi, menehi cahya marang pedunung segara kuno. Liwat analisis tliti babagan balung kuna, para peneliti nemokake spesies kadal segara anyar sing tau ngumbara ing samodra bebarengan karo dinosaurus. Makhluk akuatik karnivora iki, jenenge Jǫrmungandr walhallaensis, diyakini wis ana kira-kira 80 yuta taun kepungkur, nalika jaman Kapur Akhir.

Sebutan Jǫrmungandr walhallaensis njupuk inspirasi saka alam mitologi Norse, ing ngendi Jormungandr minangka ula segara sing legendaris. Nanging, kadal segara iki luwih akeh tinimbang makhluk mitos. Ukuran gedhe, kira-kira dawane nganti 24 kaki, ngluwihi ukuran hiu putih gedhe.

Nyedhiyakake ciri-ciri sing nggabungake unsur kadal lan ula, Jǫrmungandr walhallaensis nambahake dimensi anyar kanggo pangerten mosasaurs, klompok reptil laut sing wis punah. Reptil kuna iki ana minangka spesies transisi antarane rong garis keturunan reptil, nyedhiyakake pranala sing ilang ing teka-teki evolusi.

Sisa fosil Jǫrmungandr walhallaensis ditemokake ing taun 2015 ing kutha Walhalla, North Dakota. Nanging, mung liwat pemeriksaan lengkap anyar sing klasifikasi minangka spesies anyar dikonfirmasi. Temuan kasebut wis diterbitake ing Bulletin of the American Museum of Natural History.

Jǫrmungandr walhallaensis digambarake minangka makhluk sing mirip karo naga banyu skala, duwe sirip, buntut kaya hiu, lan sing nyenengake, sing diarani para peneliti minangka "alis sing nesu." Amelia Zietlow, panulis utama panliten kasebut, nyerupake makhluk misterius iki karo naga Komodo kolosal, nggumunake adaptasi unik kanggo gaya urip segara.

Mesthine, wahyu saka Jǫrmungandr walhallaensis menehi wawasan sing penting babagan periode geologi Amerika Serikat sing ora dingerteni. Clint Boyd, co-penulis sinau, nandheske pinunjul saka nggedhekake kawruh kita bab timeline geografis lan temporal, mbisakake kita kanggo unravel misteri watara spesies kuna narik iki.

FAQ:

P: Apa jeneng spesies kadal laut anyar?

A: Spesies kadal segara anyar diarani Jǫrmungandr walhallaensis.

P: Kapan Jǫrmungandr walhallaensis urip?

Jǫrmungandr walhallaensis wis ana kira-kira 80 yuta taun kepungkur nalika jaman Kapur Akhir.

P: Ing endi fosil Jǫrmungandr walhallaensis ditemokake?

A: Fosil Jǫrmungandr walhallaensis ditemokake ing kutha Walhalla, North Dakota.

P: Kira-kira suwene Jǫrmungandr walhallaensis?

A: Jǫrmungandr walhallaensis diyakini dawane watara 24 kaki, ngluwihi ukuran hiu putih gedhe.

P: Apa fitur unik sing diduweni Jǫrmungandr walhallaensis?

A: Jǫrmungandr walhallaensis duwé sirip, buntut kaya hiu, lan "alis nesu" sing khas.