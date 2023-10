NASA bakal ngluncurake Sistem Komunikasi Laser menyang Stasiun Luar Angkasa Internasional

By

NASA wis siyap kanggo ngirim sistem komunikasi laser menyang Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) wulan ngarep. Sistem kasebut, sing dikenal minangka ILLUMA-T, bakal diinstal ing modul eksternal ISS. Tujuane kanggo nampilake komunikasi laser tingkat data sing dhuwur saka stasiun ruang angkasa menyang Demonstrasi Relay Komunikasi Laser (LCRD) NASA, sing banjur bakal ngirim data kasebut bali menyang Bumi.

LCRD, sing diluncurake ing taun 2021, saiki ngirim data menyang Bumi saka orbit geosynchronous kanthi kecepatan 1.2 Gbps. Minangka satelit relay, LCRD ngidini misi ruang angkasa ngirim data liwat link laser menyang relay, sing banjur ngirim menyang stasiun lemah ing Bumi. Kombinasi ILLUMA-T lan LCRD bakal nggawe sistem relay komunikasi laser rong arah pisanan NASA.

Kauntungan saka sistem laser tinimbang cara komunikasi tradisional yaiku menehi tarif data sing luwih dhuwur nalika luwih entheng lan mbutuhake daya sing sithik. Iki utamané mupangati nalika ngrancang pesawat ruang angkasa.

Muatan ILLUMA-T dikelola dening Goddard Space Flight Center NASA, kanthi kolaborasi karo Johnson Space Center lan Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). Peluncuran sistem komunikasi laser dijadwalake tanggal 5 November, ing pesawat ruang angkasa SpaceX Dragon saka Pusat Angkasa Kennedy NASA ing Florida.

Saliyane ILLUMA-T, pesawat ruang angkasa Naga uga bakal nindakake eksperimen, hardware, lan pasokan liyane kanggo kru Ekspedisi 70. Salah sawijining eksperimen yaiku Atmospheric Waves Experiment (AWE), sing bakal ngukur karakteristik lan gerakan gelombang gravitasi atmosfer. AWE duwe tujuan kanggo nambah pangerten babagan atmosfer bumi, cuaca, iklim, lan ngembangake strategi kanggo nyuda efek cuaca angkasa.

