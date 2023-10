NASA ngundang perwakilan media kanggo rawuh ing 16th Annual von Braun Space Exploration Symposium, sing bakal ditindakake wiwit Rebo nganti Jumuah, 25-27 Oktober, ing Universitas Alabama ing Huntsville. Tema taun iki yaiku "Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond," lan simposium kasebut bakal nampilake pamicara saka pemerintah, industri, lan akademisi sing bakal ngrembug babagan perkembangan paling anyar, kesempatan mangsa ngarep, lan tantangan ing ilmu lan eksplorasi angkasa.

Antarane peserta NASA, Administrator Bill Nelson bakal menehi komentar nalika nedha awan penghargaan tanggal 25 Oktober. Nedha awan uga bakal kalebu diskusi babagan sistem pendaratan manungsa. Media sing kepengin ngomong karo Administrator Nelson bisa hubungi Jackie McGuinness ing [email protected]. Anggota media sing kepengin melu simposium kasebut kudu ngubungi Direktur Eksekutif American Astronautical Society Jim Way ing [email protected] utawa 703-866-0021 kanggo kapercayan.

Acara kasebut bakal diwiwiti kanthi pambuka dening Joseph Pelfrey, direktur akting saka Marshall Space Flight Center NASA, sing uga bakal moderat panel Artemis ing Rebo esuk. Penutur liyane saka Marshall Space Flight Center kalebu Shane Canerday, insinyur aerospace; John Honeycutt, manajer Program Sistem Peluncuran Angkasa; Dayna Ise, wakil manajer Kantor Ilmu lan Teknologi; Mallory James, insinyur aerospace; Mary Beth Koelbl, direktur Direktorat Teknik; Jason Turpin, pimpinan teknis senior Propulsion; lan Lisa Watson-Morgan, manajer Program Sistem Landing Manungsa.

Kanggo informasi luwih lengkap babagan simposium lan program lengkap, bukak astronautical.org/events/vbs.

