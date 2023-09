Astronot NASA Frank Rubio, sing nyekel rekor AS kanggo wektu terus-terusan paling suwe ing ruang angkasa, dijadwalake bali menyang Bumi tanggal 27 September, ngrampungake misi sing suwene luwih saka setahun ing Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS). Rubio, bebarengan karo loro kosmonot Rusia, Sergey Prokopyev lan Dmitri Petelin, wiwitane terdampar ing orbit Bumi sing kurang amarga bocor coolant ing omah sing direncanakake, kapsul Soyuz sing dipasang ing stasiun ruang angkasa, ing Desember 2022.

Kanggo ngatasi masalah kasebut, NASA lan agensi ruang angkasa Rusia Roscosmos nambahake ekspedisi kru kanthi tambahan nem wulan. Dheweke nemtokake manawa kapsul sing bocor ora cocog kanggo nggawa kru menyang omah, amarga bisa nyebabake overheating nalika mlebu maneh menyang atmosfer bumi. Akibaté, kru bakal bali menyang Bumi ing kapsul Soyuz panggantos sing dikirim kosong.

Sajrone misi ruang angkasa lengkap, Rubio tetep kontak biasa karo kulawargane lan ngandelake kru kanggo dhukungan. Dheweke negesake pentinge golek keseimbangan antarane kerja lan istirahat kanggo njaga kesehatan mental. Misi Rubio, sing gunggunge 371 dina berturut-turut ing antariksa, mecah rekor AS sadurunge astronot Mark Vande Hei ing taun 2021.

Sanajan ana perang Rusia-Ukraina lan ketegangan geopolitik, NASA lan Roscosmos terus ngupayakake kolaborasi ing ISS. Para kru njupuk kabar babagan misi lengkape kanthi apik, lan manajer program stasiun ruang angkasa NASA, Joel Montalbano, kanthi guyon nyatakake kemungkinan mabur ing es krim minangka hadiah.

Rubio, dokter medis, nyatakake yen dheweke ora bakal nampa misi kasebut yen dheweke ngerti manawa dheweke bakal adoh saka kulawargane luwih saka setahun. Nanging, dheweke ngoptimalake wektu ing ruang angkasa kanthi nindakake riset pembakaran, melu studi kesehatan manungsa, lan ngurus tomat ruang angkasa minangka bagéan saka eksperimen sains sing paling disenengi.

Kanggo nyekseni Rubio budhal saka stasiun ruang angkasa, pamirso bisa nyetel menyang TV NASA ing situs web agensi ing September 27. Kapal kasebut dijadwalake ninggalake dermaga stasiun ruang angkasa ing 3:51 am ET, kanthi jangkoan pendaratan diwiwiti ing 6 am ET. .

Sumber: NASA, Mashable