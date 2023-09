Sumber Energi Ultra-High Misterius Diselidiki dening Astronom

By

Tim astronom saka Universitas Maryland lan Michigan Technological University wis nganakake panaliten kanggo nyelidiki sumber sinar gamma energi ultra-dhuwur misterius sing dikenal minangka LHAASO J2108+5157. Sumber sinar gamma iki kanthi energi foton ing ndhuwur 0.1 PeV diklasifikasikake minangka sumber sinar gamma ultra-high energy (UHE). Sifat sejatine sumber-sumber kasebut ora dimangerteni kanthi becik, mula para astronom terus-terusan nggoleki obyek anyar saka jinis iki kanggo sinau luwih akeh babagan.

Tim sing dipimpin dening Sajan Kumar saka Universitas Maryland fokus sinau ing LHAASO J2108 + 5157, yaiku sumber kaya titik sing ana gandhengane karo awan molekul sing adohe udakara 10,700 taun cahya. Pengamatan sadurunge durung nemtokake mitra sinar-X kanggo sumber iki, dadi angel kanggo nemtokake asal-usul emisi sinar gamma. Tim Kumar nggunakake Sistem Array Teleskop Pencitraan Radiasi Sangat Energik (VERITAS) lan High-Altitude Water Cherenkov Observatory (HAWC) kanggo mirsani LHAASO J2108+5157 lan ngumpulake informasi liyane babagan emisi sinar gamma UHE.

Pengamatan ora nemokake emisi sing signifikan ing cedhak posisi LHAASO J2108+5157. Analisis spektral ing wilayah sekitar sumber kasebut nuduhake manawa emisi kasebut konsisten karo panaliten sadurunge lan kemungkinan asale saka leptonik. Nanging, panemuan maya molekul anyar ing sacedhake LHAASO J2108+5157 menehi wawasan tambahan babagan asal-usul emisi sinar gamma sing diamati. Para astronom nyimpulake manawa sinar gamma luwih akeh diprodhuksi liwat saluran hadronik, kanthi awan molekul minangka target utama partikel sinar kosmik sing dipercepat dening PeVatron sing ora dingerteni.

Pengamatan lan analisis luwih lanjut perlu kanggo mangerteni sifat LHAASO J2108+5157 kanthi lengkap. Para panaliti nyaranake manawa pengamatan ing mangsa ngarep dening Cherenkov Telescope Array (CTA) lan analisis ing pita sinar-X dibutuhake kanggo menehi wawasan liyane babagan sumber energi ultra-dhuwur misterius iki.

