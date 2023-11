Lembaran Es Antartika sing Leleh: Ngerteni Peran Discharge Subglacial

Ing tengah-tengah lanskap beku Antartika ana lapisan es Antartika, komponen kritis sistem iklim planet kita. Lapisan es raksasa iki ora mung nggambarake sinar matahari, mbantu bumi tetep adhem, nanging uga nyimpen 70 persen banyu tawar ing donya. Nanging, panaliten anyar sing ditindakake dening para ilmuwan saka Scripps Institution of Oceanography ing Universitas California, San Diego (UCSD), wis nerangake babagan fenomena sing bisa nyebabake permukaan laut global.

Panliten kasebut, sing diterbitake ing jurnal Science Advances, nyritakake manawa banyu ing sangisore gletser lebur lan mili menyang segara, mula Ès dadi luwih cepet. Para ilmuwan nyebutake proses iki minangka discharge subglacial. Sadurunge, proyeksi utama kenaikan permukaan laut, kayata dening Panel Antarpemerintah babagan Perubahan Iklim, ora nganggep mundhut tambahan es sing diakibatake saka pelepasan subglasial.

Miturut Tyler Pelle, panulis utama panliten kasebut, ramalan akurat babagan kenaikan permukaan laut global penting banget kanggo kesejahteraan komunitas pesisir. Perkiraan saiki bisa uga ngremehake tingkat kenaikan permukaan laut ing saindenging jagad, sing bisa nyebabake akibat sing abot kanggo mayuta-yuta wong sing manggon ing zona pesisir sing lemah. Pelle nandheske perlu kanggo nggabungake discharge subglacial menyang efforts modeling kanggo nyedhiyani prediksi luwih akurat.

Panaliten kasebut fokus ing rong gletser Antartika Timur: Denman lan Scott. Gletser iki, dumunung ing jejere saben liyane ing ndhuwur trench kontinental kanthi ambane luwih saka rong mil, duweni potensi kanggo mundhakaken permukaan laut meh limang kaki. Nggunakake macem-macem skenario emisi, peneliti nindakake simulasi glasial mundur ing taun 2300. Nalika discharge subglacial diprediksi, model kasebut prédhiksi yen loro gletser bakal tekan slope trench 25 taun luwih awal tinimbang sing dikira sadurunge.

Jamin Greenbaum, co-penulis sinau, nyathet yen riset kasebut minangka panggilan bangun kanggo komunitas modeling. Gagal kanggo nyathet pelepasan subglasial ngrusak akurasi ramalan. Salajengipun, panaliten kasebut nyoroti peran kritis manungsa kanggo nyuda kenaikan permukaan laut kanthi nyegah emisi gas omah kaca. Nalika discharge subglacial pinunjul, iku pungkasanipun tumindak manungsa kang nyekeli kunci kanggo ngindhari skenario kiamat.

Implikasi ngluwihi gletser Denman lan Scott. Banyu leleh subglacial wis diamati ing macem-macem gletser Antartika, kayata Thwaites, Pine Island, lan Totten. Panaliten tambahan dibutuhake kanggo mangerteni gedhene efek discharge subglacial ing gletser kasebut lan munggahe permukaan laut sabanjure.

Kanthi madhangi peran discharge subglacial ing leleh es Antartika, panliten iki minangka pangeling-eling babagan kabutuhan mendesak kanggo ngatasi owah-owahan iklim. Proyeksi mangsa ngarep lan kesiapan masyarakat pesisir gumantung ing pangerten sing akurat babagan kenaikan permukaan laut. Mung kanthi nimbang kabeh faktor, kalebu dampak saka discharge subglacial, kita bisa luwih apik navigasi dalan menyang mangsa sustainable.

FAQ

Apa discharge subglacial?

Discharge subglacial nuduhake proses leleh banyu ing sangisore gletser lan mili menyang segara. Iki minangka faktor penting sing nyepetake lebur gletser lan nyumbang kanggo mundhake permukaan laut.

Napa proyeksi kenaikan permukaan laut sing akurat penting?

Proyeksi munggah segara sing akurat penting banget kanggo kesejahteraan komunitas pesisir. Mayuta-yuta wong manggon ing zona pesisir cendhek, lan prediksi sing akurat mbantu nyiapake komunitas kasebut kanggo dampak potensial saka mundhake permukaan laut.

Apa implikasi pelepasan subglasial ing kenaikan permukaan laut?

Panliten kasebut nuduhake manawa prakiraan kenaikan permukaan laut saiki bisa uga ngremehake tingkat amarga mundhut es tambahan sing disebabake dening pelepasan subglasial. Nggabungake proses iki menyang model mbantu nyedhiyakake prediksi lan bantuan sing luwih akurat kanggo mangerteni gedhene efek ing gletser ing saindenging jagad.

Apa peran emisi gas omah kaca ing kenaikan permukaan laut?

Panliten kasebut negesake manawa tumindak manungsa, utamane nyuda emisi gas omah kaca, duwe peran penting kanggo nyuda kenaikan permukaan laut. Nalika discharge subglacial pinunjul, curbing emisi penting kanggo ngindhari skenario kiamat.

sumber:

– Artikel asli: EcoWatch – Studi lapisan es Antartika: Scripps Institution of Oceanography at the University of California, San Diego (UCSD) (https://www.ecowatch.com/antarctic-ice-sheet-study-subglacial-discharge-2656326507 .html)

- Study: Science Advances - "Discharge subglacial nyepetake mundur Gletser Denman lan Scott, Antartika Timur" (https://advances.sciencemag.org/content/7/43/eabd6867)