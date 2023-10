Jaman Angkasa Ninggalake Tandha ing Atmosfer Bumi

Panaliten anyar sing diterbitake ing Proceedings of the National Academy of Sciences ngandhakake yen Jaman Angkasa nduwe pengaruh ing atmosfer bumi. Peneliti nemokake jumlah logam sing signifikan ing aerosol ing atmosfer, bisa uga amarga tambah akeh pesawat ruang angkasa lan satelit sing diluncurake lan bali. Anane logam iki ngubah kimia atmosfer, duweni potensi mengaruhi lapisan ozon lan iklim.

Dipimpin dening Dan Murphy saka National Oceanic and Atmospheric Administration, tim riset nemokake luwih saka 20 unsur ing rasio sing cocog karo sing digunakake ing paduan pesawat ruang angkasa. Padha diamati manawa massa logam tartamtu, kayata lithium, aluminium, tembaga, lan timbal, saka pesawat ruang angkasa mlebu maneh adoh ngluwihi konsentrasi logam iki ditemokaké ing bledug alam kosmik. Sing nggumunake, meh 10% partikel asam sulfat gedhe, sing mbantu nglindhungi lan nahan lapisan ozon, ngemot aluminium lan logam pesawat ruang angkasa liyane.

Para ilmuwan ngira yen ing taun 2030, nganti 50,000 luwih satelit bisa tekan orbit. Iki tegese, ing sawetara dekade sabanjure, nganti setengah saka partikel asam sulfat stratosfer bisa ngemot logam saka mlebu maneh. Efek iki ing atmosfer, lapisan ozon, lan urip ing Bumi isih durung dingerteni.

Sinau babagan stratosfer pancen angel, amarga wilayah iki ora ana manungsa. Mung penerbangan paling dhuwur sing mlebu wilayah iki kanggo wektu sing cendhak. Nanging, minangka bagéan saka Program Ilmu Udara NASA, para ilmuwan nggunakake pesawat riset kanggo ngumpulake conto stratosfer. Instrumen dipasang ing kerucut irung kanggo mesthekake yen sampel udara seger lan ora kaganggu.

Stratosfer minangka lapisan atmosfer sing stabil lan katon tenang. Iki uga minangka papan kanggo lapisan ozon, komponen penting kanggo nglindhungi urip ing Bumi saka radiasi ultraviolet sing mbebayani. Sajrone sawetara dekade kepungkur, lapisan ozon wis ana ing ancaman, nanging upaya global sing terkoordinasi wis ditindakake kanggo ndandani lan ngisi maneh.

Tambah akeh peluncuran lan bali papan tanggung jawab kanggo ngenalake luwih akeh logam menyang stratosfer. Nalika roket diluncurake lan satelit disebarake, dheweke ninggalake jejak partikel logam sing duweni potensi kanggo mengaruhi atmosfer kanthi cara sing isih nyoba dimangerteni para ilmuwan.

Kesimpulane, panliten kasebut nyoroti kabutuhan riset luwih lanjut kanggo nemtokake akibat sing tepat saka Umur Angkasa ing atmosfer Bumi. Panemuan kasebut nuduhake manawa tambah akeh logam saka pesawat ruang angkasa lan satelit bisa uga duwe implikasi kanggo iklim, lapisan ozon, lan kahanan urip sakabèhé planet kita.

sumber:

– Judul: The Space Age is Leave its Mark on Earth's Atmosfer

- Sumber: Prosiding Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional