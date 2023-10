SpaceX Falcon 9 Kasil ngluncurake 21 Satelit Starlink saka Pangkalan Angkatan Angkasa Vandenberg

Esuk iki, roket SpaceX Falcon 9 mabur saka Vandenberg Space Force Base ing California, kanthi sukses ngirim 21 satelit Starlink menyang orbit. Peluncuran iki minangka pisanan saka rong misi pangiriman Starlink sing direncanakake kanggo dina iki.

Roket Falcon 9, didhukung dening sangang mesin Merlin 1D, mangkat jam 1:23 am PDT. Sawisé liftoff saka Space Launch Complex 4 East (SLC-4E), roket kasebut miwiti lintasan kidul-wétan. Peluncuran iki misuwur amarga iki minangka misi kaping 22 sing ditindakake dening SpaceX saka Pantai Barat ing taun iki, uga peluncuran orbit kaping 75 ing 2023 kanggo perusahaan kasebut.

Siji aspek penting saka misi iki yaiku nggunakake maneh booster tahap pertama. Penguat khusus iki wis ngrampungake 16 penerbangan, sadurunge wis kerja ing misi kayata Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, lan liya-liyane. Sawise fase kobongan utama, kira-kira rong setengah menit, tahap pertama kasil ndharat ing kapal drone sing jenenge 'Of Course I still Love You' ing Samudra Pasifik.

Penyebaran satelit 21 V2 Mini Starlink dijadwalake bakal ditindakake udakara sejam sawise diluncurake. Satelit iki minangka pesawat ruang angkasa Starlink generasi sabanjure, dilengkapi antena sing ditingkatake lan panel surya sing luwih gedhe. Dibandhingake karo sing sadurunge, satelit V2 Mini duwe kapasitas ngirim bandwidth kaping papat. Peluncuran dina iki nandhani kaping 28 model V2 Mini wis digunakake wiwit diluncurake ing awal taun iki.

Saliyane peluncuran iki, roket Falcon 9 liyane disetel kanggo ngangkat dina iki saka Stasiun Angkatan Angkasa Cape Canaveral ing Florida. Misi iki bakal nggawa muatan sing mecah rekor 23 satelit V2 Mini Starlink, jumlah paling dhuwur sing bakal ditindakake ing misi siji.

Cetha manawa SpaceX terus nggawe kemajuan sing signifikan ing konstelasi satelit Starlink, luwih nggedhekake jangkoan broadband global lan mbukak dalan kanggo konektivitas internet sing luwih apik ing saindenging jagad.

Definisi:

- Falcon 9: Roket orbital rong tahap sing dikembangake lan diprodhuksi dening SpaceX kanggo transportasi satelit lan pesawat ruang angkasa menyang ruang angkasa.

- Starlink: Konstelasi internet satelit sing dibangun dening SpaceX nyedhiyakake jangkoan broadband global.

- Pangkalan Angkatan Angkasa Vandenberg: Pangkalan Angkatan Angkasa Amerika Serikat sing ana ing sisih lor-kulon Lompoc, California.

- Peluncuran orbital: Proses ngirim roket utawa pesawat ruang angkasa menyang orbit ngubengi benda langit.

